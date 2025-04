Número de sem-abrigo nos EUA atinge nível recorde devido ao aumento do custo da habitação

ARQUIVO - Um homem passa por um acampamento de sem-abrigo no centro de Los Angeles, quarta-feira, 25 de outubro de 2023. (AP Photo/Jae C. Hong, Ficheiro) - Direitos de autor Jae C. Hong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Direitos de autor Jae C. Hong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved