Dois tripulantes da Virgin Australia alegadamente violados e roubados nas Fiji

A polícia das Ilhas Fiji afirma que um suspeito foi interrogado sobre a alegada agressão sexual, enquanto as investigações prosseguem. Governo australiano ainda não se pronunciou.

As autoridades das Ilhas Fiji estão a investigar as alegações de que um membro da tripulação da Virgin Australia foi agredido sexualmente e de que outro foi roubado durante as celebrações da passagem de ano no local turístico de Nadi, informou o governo das Ilhas Fiji na quinta-feira.

Os dois incidentes distintos terão ocorrido na madrugada de quarta-feira, depois dos membros da tripulação da companhia aérea australiana terem saído de um clube noturno em Nadi, segundo a polícia e as autoridades do país insular do Pacífico Sul.

"Estes alegados incidentes são lamentáveis", declarou o vice-primeiro-ministro das Fiji, Viliame Gavoka, em comunicado. "Os nossos pensamentos e preocupações estão com (as alegadas vítimas) e com a sua saúde e bem-estar".

Um suspeito conhecido da polícia das Fiji foi interrogado sobre a alegada agressão sexual e as investigações estão em curso, de acordo com o Ministério do Turismo e da Aviação do país.

A Virgin Australia afirmou ter conhecimento dos alegados incidentes e enviou pessoal para prestar apoio aos membros da tripulação. O governo australiano não se pronunciou publicamente.

Os membros da tripulação estavam numa escala de uma noite quando os alegados incidentes ocorreram e estão agora alojados num hotel local. Espera-se que regressem a casa no final da semana, disse Gavoka.

"Lamentavelmente, incidentes como este podem acontecer em qualquer lado e as Fiji não estão imunes", afirmou. "Como sempre, recordamos aos turistas que devem ter cuidado nas zonas de discotecas e a altas horas da noite".

As Fiji receberam cerca de 77 mil turistas em novembro - principalmente da Austrália, Nova Zelândia e EUA - de acordo com as últimas estatísticas do site do turismo do país.

Os conselhos oficiais de viagem da Austrália dizem aos seus cidadãos para tomarem as precauções normais de segurança nas Fiji - a mais baixa das quatro classificações de risco do governo para quem viaja para o estrangeiro.