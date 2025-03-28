A 3 de maio, os australianos vão às urnas para as eleições gerais, depois de o primeiro-ministro Anthony Albanese ter convocado eleições antecipadas. O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, está a tentar obter um segundo mandato de três anos.

Albanese dirigiu-se à residência oficial do Governador-Geral Sam Mostyn na sexta-feira para convocar as eleições. A data foi anunciada numa conferência de imprensa no Parlamento.

As eleições serão provavelmente dominadas pelas atuais crises do custo de vida e da falta de habitação. Os dois principais candidatos na próxima corrida serão Antony Albanese, do Partido Trabalhista, e o líder da oposição, Peter Dutton, que lidera o Partido Liberal.

A Austrália utiliza um sistema de maioria absoluta, que exige que qualquer candidato obtenha mais de 50% dos votos para ganhar a corrida. É provável que ambos os candidatos necessitem de uma coligação para que os seus resultados ultrapassem o limiar exigido.

As pressões sobre o custo de vida aumentaram em toda a Austrália desde que Albanese chegou ao poder, com 12 aumentos das taxas de juro desde as últimas eleições.

No entanto, o banco central da Austrália reduziu a taxa de referência em um quarto de ponto percentual para 4,1% em fevereiro, num sinal de que o pior das pressões inflacionistas já passou.

ARQUIVO - O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, sorri no final de uma conferência de imprensa em Sydney, a 4 de julho de 2023 Rick Rycroft/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Nos últimos anos, o mundo tem lançado muita coisa sobre a Austrália. Em tempos de incerteza, não podemos decidir quais os desafios que vamos enfrentar, mas podemos determinar como reagir", disse Albanese.

"O nosso governo optou por enfrentar os desafios globais à maneira australiana: ajudando as pessoas sob pressão do custo de vida, enquanto constrói o futuro", acrescentou.

Peter Dutton lançou a Coligação Nacional-Liberal - vulgarmente designada por "a coligação" - prometendo uma melhor gestão económica. Comprometeu-se a aumentar o apoio às pequenas empresas e às empresas em fase de arranque, depois de mais de 29 000 pequenas empresas terem falido sob a liderança dos trabalhistas nos últimos três anos.

"É uma escolha sobre quem pode gerir melhor a nossa economia e, claro, a pergunta que os australianos precisam de fazer é se estão melhor hoje, se o nosso país está melhor hoje, do que há três anos? disse Dutton aos jornalistas.

A falta de habitação é também um dos principais problemas que afectam a Austrália. Albanese prometeu gerir a crise construindo 1,2 milhões de casas em cinco anos, mas a promessa para 2023 teve um arranque lento.

ARQUIVO - O então ministro da Defesa da Austrália, Peter Dutton, discursa no Parlamento, em Camberra, a 24 de julho de 2019 Rod McGuirk/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

Dutton, por outro lado, prometeu reduzir a concorrência no sector da habitação através da redução da imigração. O ministro também autorizaria os australianos a utilizarem as poupanças dos seus fundos de pensões de trabalho obrigatório para darem entrada na compra de novas casas.

Ambos os partidos também se comprometeram a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para zero até 2050. Albanese pretende fazê-lo recorrendo a fontes de energia renováveis, como painéis solares e turbinas eólicas, para substituir o carvão e o gás.

Dutton, no entanto, quer construir sete centrais nucleares financiadas pelo Estado para atingir os seus objectivos climáticos.

Resultados prováveis?

Muitos esperam que a coligação de Dutton ganhe lugares na Câmara dos Representantes.

Um governo australiano não é destituído após um único mandato desde 1931, quando a nação estava a braços com a Grande Depressão.

Mas os governos australianos perdem quase sempre terreno nas suas segundas eleições e os trabalhistas apenas detêm 77 dos 151 lugares na Câmara dos Representantes, onde os governos precisam de uma maioria. As redistribuições significam que haverá apenas 150 lugares após as próximas eleições.

Um resultado provável é um governo minoritário apoiado por legisladores independentes ou de partidos menores.

As eleições de 2022 trouxeram para o Parlamento um número recorde de 19 legisladores que não estavam alinhados nem com o governo nem com a oposição.

O líder dos Verdes da Austrália, Adam Bandt, usa um pin da bandeira da Papua-Nova Guiné depois que o presidente indonésio Joko Widodo chega para discursar na Câmara dos Deputa Tracey Nearmy/2020 Getty Images

Os legisladores não alinhados podem ser cruciais para saber se o Partido Trabalhista ou o Partido Liberal conservador de Dutton formam a primeira eleição minoritária da Austrália desde a eleição de 2010.

Adam Bandt, líder do partido minoritário dos Verdes, disse que os seus legisladores apoiariam um governo minoritário dos Trabalhistas se estes cumprissem as exigências dos Verdes.

Essas exigências incluem a proibição de novos projectos de extração de carvão e gás, a prestação de cuidados dentários gratuitos para todos e a limitação do aumento das rendas, afirmou.

Os Verdes apoiaram um governo minoritário trabalhista eleito em 2010 e iniciaram um imposto australiano sobre o carbono de curta duração, que foi revogado por um governo conservador após as eleições seguintes.