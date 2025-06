Australiano cujas dádivas de sangue salvaram 2,4 milhões de bebés morre aos 88 anos

PUBLICIDADE

Um australiano cujas dádivas de sangue salvaram a vida de mais de dois milhões de bebés morreu aos 88 anos.

James Harrison, da cidade de Junee, no estado de Nova Gales do Sul, faleceu durante o sono num lar de idosos no dia 17 de fevereiro, confirmou a família no fim de semana.

Apelidado de "homem do braço de ouro", Harrison salvou 2,4 milhões de bebés ao doar plasma mais de 1.100 vezes, segundo a Cruz Vermelha australiana.

Harrison começou a doar quando tinha 18 anos, em 1954, quatro anos depois de ter recebido uma série de transfusões de sangue na sequência de uma cirurgia aos pulmões.

Diz-se que nunca faltou a uma consulta quinzenal nas suas mais de seis décadas de doação, antes de se reformar como dador em 2018, com 81 anos de idade.

Como o seu plasma continha um anticorpo raro chamado Anti-D, os médicos utilizaram-no para ajudar as mães cujo sangue corria o risco de atacar os seus bebés por nascer.

Tracey Mellowship, filha de Harrison, prestou homenagem ao seu falecido pai, elogiando-o pelo seu trabalho humanitário e pelo humor.

"Nos últimos anos de vida, ficou imensamente orgulhoso por se ter tornado avô de dois lindos netos, Trey e Addison. Como beneficiária de Anti-D, ele deixou uma família que poderia não ter existido sem as suas preciosas doações", afirmou.

"Ele também estava muito orgulhoso por ter salvo tantas vidas, sem qualquer custo ou dor. Ficava feliz quando ouvia falar de muitas famílias como a nossa, que existiam graças à sua bondade", acrescentou Mellowship.

Stephen Cornelissen, diretor-executivo da Lifeblood, uma divisão da Cruz Vermelha australiana, agradeceu a Harrison por ser um homem "notável, estoicamente bondoso e generoso".

"James estendeu o braço para ajudar os outros e os bebés que nunca conheceu 1.173 vezes e não esperou nada em troca", disse Cornelissen.

"Deixa um legado incrível e tinha a esperança de que, um dia, alguém na Austrália batesse o seu recorde de dádivas", acrescentou.

"Em nome da Lifeblood e de toda a comunidade australiana, agradecemos a James a incrível contribuição que deu para salvar vidas e os milhões de vidas que salvou".

Mesmo depois da sua morte, Harrison vai continuar a salvar a vida de bebés por nascer.

Num projeto de colaboração, o Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) e a Lifeblood desenvolveram com êxito o anticorpo de Harrison em laboratório.

Os investigadores esperam que esta descoberta possa um dia prevenir a doença hemolítica do feto e do recém-nascido em mulheres de todo o mundo.

Existem apenas 200 dadores de Anti-D na Austrália, cujo sangue ajuda cerca de 45.000 mães e os seus bebés por nascer todos os anos.