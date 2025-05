Leis australianas sobre crimes de ódio punem saudações nazis com pena de prisão

De euronews

Na quinta-feira, a Austrália aprovou leis rigorosas para combater os crimes de ódio, introduzindo penas de prisão obrigatórias de um a seis anos para crimes de terrorismo e exibição de símbolos de ódio.

As novas leis surgem na sequência de uma vaga de ataques antissemitas no país, com uma dúzia de detenções por vandalizar ou incendiar casas, escolas e sinagogas nos últimos meses. Num desses incidentes, no mês passado, a polícia descobriu uma caravana com explosivos e uma lista de alvos judeus num subúrbio de Sydney.

A legislação cria novos e reforçados crimes de ódio que protegem uma série de caraterísticas, incluindo a raça, a religião e o género.

As pessoas que cometem crimes de ódio menos graves - como fazer uma saudação nazi em público - enfrentam penas de prisão mínimas de, pelo menos, um ano, enquanto as pessoas consideradas culpadas de crimes de terror podem ser presas até seis anos.

Enquanto que a saudação nazi e a exibição de símbolos nazis foram proibidas no ano passado e punidas com uma pena de prisão até um ano, as novas leis significam que a pena de prisão é obrigatória.

“Queremos que as pessoas envolvidas em actividades anti-semitas sejam apanhadas, acusadas e colocadas na cadeia”, disse o primeiro-ministro Anthony Albanese aos jornalistas na quinta-feira.

Os ataques antissemitas na Austrália têm sido notícia a nível nacional e suscitaram perguntas diárias a Albanese - e alegações de inação por parte do seu principal adversário político, o líder do Partido Liberal conservador, Peter Dutton.

As organizações judaicas e muçulmanas e os investigadores do ódio registaram picos drásticos de incidentes motivados pelo ódio desde o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

Os legisladores australianos afirmaram esta semana, em discursos parlamentares, que o ataque do Hamas provocou uma explosão de antissemitismo a níveis nunca antes vistos no país.

Desde outubro de 2023, cerca de 200 pessoas foram acusadas de crimes relacionados com o antissemitismo no estado de Nova Gales do Sul - onde se situa Sydney -, segundo a polícia.

O ministro dos Assuntos Internos da Austrália, Tony Burke, afirmou que as novas leis são as “leis mais duras que a Austrália alguma vez teve contra os crimes de ódio”.