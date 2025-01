Gabinete de estatísticas palestiniano estima redução de 6% da população de Gaza devido à guerra

Gabinete Central de Estatísticas da Palestina afirma que a população de Gaza diminuiu em cerca de 160.000 pessoas, incluindo mais de 55.000 presumíveis mortos e 100.000 pessoas que deixaram Gaza desde 7 de outubro de 2023.

PUBLICIDADE

O Gabinete Central de Estatística Palestiniano (PCBS) calcula que a população de Gaza tenha diminuído cerca de 6% desde o início da guerra de Israel contra o enclave.

A ofensiva aérea e terrestre de Israel matou mais de 45.000 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. O PCBS afirma que mais de 55.000 estão presumivelmente mortos, enquanto 11.000 pessoas continuam desaparecidas. Cerca de 100.000 palestinianos deixaram Gaza desde 7 de outubro de 2023, acrescenta o gabinete de estatística.

Assim, o PCBS diz que a população de Gaza diminuiu em cerca de 160.000 para 2,1 milhões. Embora o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirme que este número é falso, corresponde à estimativa feita pelo Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA). Em julho de 2024, o OCHA estimava que cerca de 2,1 milhões de pessoas permanecessem na Faixa de Gaza.

“Há perdas humanas e materiais catastróficas”, escreveu o PCBS, "mas esta agressiva e brutal agressão israelita contra toda a Faixa de Gaza continua".

O Tribunal Internacional de Justiça, o principal tribunal da ONU com sede em Haia, decidiu em janeiro último que Israel tem de evitar atos de genocídio contra os palestinianos.

HRW e Amnistia Internacional acusam Israel de “atos de genocídio”

Várias organizações de defesa dos direitos humanos têm acusado Israel de cometer genocídio contra os palestinianos em Gaza devido à escala da morte e da destruição.

Em dezembro, a Human Rights Watch (HRW) afirmou que a restrição e o ataque sistemáticos ao abastecimento de água em Gaza constituem uma campanha que equivale a “atos de genocídio”.

Foi a última de um número crescente de acusações a Israel de atos genocidas na sua guerra em Gaza. Telavive nega veementemente as alegações, dizendo que a sua guerra é dirigida contra os militantes do Hamas e não contra os civis de Gaza.

“A Human Rights Watch está mais uma vez a espalhar os seus libelos de sangue para promover a sua propaganda anti-Israel”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, salientando que o país tem trabalhado para facilitar o fluxo de água e de ajuda humanitária para Gaza durante a guerra.

No seu relatório, a HRW alega que inúmeros bebés, crianças e adultos morreram de subnutrição, desidratação e doença em resultado das ações levadas a cabo pelas autoridades israelitas ao longo de mais de um ano de guerra, cortando deliberadamente o abastecimento de água e eletricidade para Gaza, destruindo infraestruturas e impedindo a distribuição de bens essenciais.

“Enquanto política de Estado, estes atos constituem um ataque generalizado ou sistemático dirigido contra uma população civil. Os responsáveis israelitas estão, por conseguinte, a cometer o crime de extermínio contra a humanidade”, declarou o grupo sediado em Nova Iorque.

O grupo de defesa dos direitos humanos afirmou ainda que o “padrão de conduta” delineado no seu relatório e as declarações dos responsáveis israelitas “podem indicar” uma intenção genocida, mas não se pronunciou de forma definitiva. De acordo com o direito internacional, provar a intenção é fundamental para concluir se o crime de genocídio foi cometido.

Quando o Tribunal Internacional de Justiça emitiu as suas ordens para que Israel fornecesse aos palestinianos serviços básicos e assistência, as autoridades ignoraram-nas, alegou o grupo.

A Human Rights Watch disse que as suas conclusões se basearam em entrevistas com mais de 60 palestinianos, em relatos de funcionários de serviços públicos, médicos e outros profissionais de saúde e trabalhadores humanitários, e na análise de imagens de satélite, fotografias e vídeos.

“Médicos e enfermeiros disseram à Human Rights Watch que tinham visto numerosos bebés, crianças e adultos morrerem devido a uma combinação de desnutrição, desidratação e doença”, afirmou o grupo.

PUBLICIDADE

O relatório da HRW surgiu duas semanas depois de a Amnistia Internacional ter acusado Israel de cometer genocídio em Gaza. Israel rejeitou a alegação como sendo “totalmente falsa e baseada em mentiras”. Israel já refutou anteriormente as acusações apresentadas pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça de que as suas forças levaram a cabo atos desumanos no enclave em conflito.

Entretanto, o Tribunal Penal Internacional está a pedir a detenção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do antigo ministro da Defesa Yoav Gallant por alegados crimes de guerra.