Exército libanês desloca-se para cidade costeira de Naqoura ao abrigo do acordo de cessar-fogo com Israel

Israel e o Hezbollah concordaram em retirar as suas forças do sul do Líbano antes do final de janeiro. A área será então protegida pelo exército libanês e pelas forças de manutenção da paz da ONU, de acordo com as condições acordadas para o cessar-fogo.

O exército libanês começou a deslocar-se para a cidade costeira de Naqoura, no sul do país, na sequência da retirada dos militares israelitas, no âmbito do acordo de cessar-fogo celebrado em novembro, informaram os Estados Unidos e o Líbano na segunda-feira.

Um vídeo divulgado pelo exército libanês mostrou veículos militares apoiados pela Força Interina da ONU a atravessar Naqoura, no distrito de Tyre. De acordo com o exército, após a sua chegada, unidades especializadas efetuarão levantamentos para remover as munições não deflagradas.

Num comunicado, o exército exortou os residentes a evitar a zona e a seguir as instruções.

O envio de tropas para Naqoura segue-se a ações semelhantes nas cidades meridionais de Khiam e Shamaa, de onde as forças israelitas se retiraram desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel.

O enviado dos Estados Unidos, Amos Hochstein, que ajudou a mediar o cessar-fogo que pôs fim à guerra de 14 meses, participou na reunião de segunda-feira em Beirute e encontrou-se com o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati.

Hochstein, que é também conselheiro para o Médio Oriente do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insistiu que a retirada gradual das forças israelitas está a decorrer de acordo com o plano, mas não confirmou se a retirada estará concluída dentro do prazo de 60 dias previsto nas condições do acordo.

"Tenho toda a confiança, pelo que vi hoje e pelo que recebo dos relatórios da equipa no terreno, de que as coisas estão a correr como devem ser e penso que o exército libanês está a fazer o seu trabalho muito, muito bem", disse Hochstein.

Amos Hochstein, à esquerda, conselheiro sénior do presidente Joe Biden, reúne-se com o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, em Beirute, Líbano. Hussein Malla/Copyright 2025 The AP. All right reserved

"Faltam 20 dias para atingirmos os 60 dias. Vamos continuar o mesmo trabalho que conduziu ao êxito da retirada e do destacamento a que assistimos hoje", acrescentou.

Por outro lado, as autoridades locais de Gaza afirmaram que um ataque israelita em Bureij, um campo de refugiados palestinianos situado no centro da Faixa de Gaza, matou pelo menos três pessoas, incluindo duas mulheres, na segunda-feira à noite.

A guerra de Israel contra o Hamas em Gaza já matou mais de 45.800 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas atravessaram a fronteira num ataque surpresa maciço em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e raptando cerca de 250.

Perto de 100 reféns ainda se encontram em Gaza, dos quais pelo menos um terço terá morrido.