Tempestade de neve nos EUA faz quatro mortos e deixa centenas de milhares sem eletricidade

Centenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade em vários Estados norte-americanos devido à tempestade, que deverá dar tréguas a partir desta terça-feira.

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas devido à tempestade de neve que se abateu sobre os Estados Unidos da América.

Vários estados, do centro-oeste ao médio Atlântico, foram atingidos pela tempestade. O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) estima que cerca de 60 milhões de pessoas tenham sido afetadas pela tempestade.

Um vórtice polar que se deslocou para sul durante o fim de semana atingiu a enorme faixa de território com gelo, neve e vento. Foi declarado o estado de emergência no Kansas, Missouri, Maryland, Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, Arkansas, Washington DC e partes de Nova Jersey.

A Casa Branca durante uma tempestade de neve em Washington, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Matt Rourke/AP

O vórtice polar de ar extremamente frio gira normalmente em torno do Pólo Norte, mas por vezes precipita-se para sul, atingindo o Canadá e os EUA, a Europa e a Ásia. Estudos revelaram que o rápido aquecimento do Ártico é, em parte, responsável pela crescente frequência com que os vórtices polares expandem o seu alcance.

As escolas foram encerradas em muitas cidades de vários Estados, nomeadamente do Indiana, Virgínia, Maryland, Kentucky, Missouri e Kansas.

Pelo menos 250.000 habitações ficaram sem eletricidade ou aquecimento na segunda-feira, porque os ventos fortes danificaram as infraestruturas.

A tempestade produziu mais de 15,24 cm de neve em muitas zonas da região do médio Atlântico, incluindo a capital dos Estados Unidos. O NWS avisou que se espera que caiam até 30,48 cm de neve de Ohio a Washington DC nas primeiras horas de terça-feira.

A intensa queda de neve tornou muitas vias traiçoeiras. Uma camada de gelo fino cobre muitas estradas e auto-estradas, tornando-as extremamente escorregadias para os automóveis e provocando um grande número de acidentes rodoviários.

Jackson Strohbeck, da Baxmeyer Construction Co. Inc., despeja uma carga de neve na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Christian Gooden/St. Louis Post-Dispatch

As autoridades do Missouri registaram mais de 350 acidentes de viação que causaram dezenas de feridos e uma morte no domingo à noite. Uma outra pessoa morreu depois de ter sido atropelada por um camião que deslizava numa estrada do condado de Jackson.

Segundo as autoridades locais, mais duas pessoas morreram no Kansas, na sequência de um acidente com um único veículo. O Kansas foi o mais atingido pela queda de neve, tendo o NWS registado 45,72 cm de neve na segunda-feira.

Os nevões também obrigaram milhares de aviões a ficar em terra. Mais de 2.500 voos domésticos e mais de 6.500 voos internacionais foram cancelados.

Um trabalhador limpa a neve de uma placa de estacionamento antes de mover um jato da Delta Air Lines no Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County em Romulus, Michigan. Charlie Riedel/AP

No Aeroporto Internacional de Kansas City caíram 28 centímetros de neve no domingo, tornando as pistas demasiado perigosas e forçando o seu encerramento. O Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington em Arlington, Virgínia, também registou condições de insegurança nas suas pistas. Segundo os funcionários do aeroporto, cerca de 58% dos voos de chegada e 70% dos voos de partida foram cancelados.

Prevê-se que a tempestade deixe os Estados Unidos em direção a leste, para o Oceano Atlântico, no início de terça-feira. As temperaturas devem manter-se abaixo de zero, o que significa que é provável que o gelo cubra as estradas durante a manhã. São esperadas temperaturas negativas até ao final desta semana.