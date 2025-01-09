Como é que o rearmamento europeu pode ser financiado?

O financiamento do seu rearmamento é um ato de equilíbrio difícil para a UE. Por um lado, as finanças públicas estão no vermelho e, por outro, a ameaça da Rússia e a perspetiva de um recuo isolacionista americano pairam sobre a Europa.

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"É preciso criar fábricas, é preciso formar pessoas. Por isso, não é de um dia para o outro", afirma Philippe Perchoc, diretor do Institut de Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM).

Os Estados-membros meteram as mãos aos bolsos após a invasão russa em grande escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Em 2024, as despesas com a defesa da UE-27 atingiram 326 mil milhões de euros, ou seja, 1,9% do PIB da UE, de acordo com a Agência Europeia de Defesa (AED). Isto representa um aumento de 31% em comparação com 2021.

Aquisição e produção conjuntas

Na sequência da guerra na Ucrânia, estão em cima da mesa várias soluções para financiar a defesa do continente, como a produção conjunta e a compra de armas.

O "ponto de partida" deve ser a despesa conjunta para aumentar a eficiência e a relação custo-eficácia e reduzir os custos, afirma Guntram Wolff, membro sénior do Instituto Bruegel.

Mísseis hipersónicos, defesa aérea, satélites, drones. "Se trabalharmos em conjunto nestas áreas, conseguiremos realmente obter mais pelo nosso dinheiro", garante à Euronews.

No entanto, as necessidades específicas dos Estados-membros em termos de armamento são por vezes um obstáculo a esta forma de cooperação.

A França, por exemplo, precisa de "uma capacidade de dissuasão nuclear", diz Jan Joel Andersson, analista sénior do Instituto de Estudos de Segurança da UE.

Alguns países expedicionários preferem "equipamento mais leve e facilmente transportável" , como veículos blindados e artilharia, "enquanto outros países se prepararam para combater um inimigo ou adversário aqui na Europa e, por isso, concentram-se mais em tanques pesados e artilharia pesada", diz o investigador à Euronews.

Empréstimo conjunto

Os empréstimos conjuntos, também conhecidos como euro-obrigações, podem ser utilizados para financiar o rearmamento.

"A ideia de a UE contrair mais empréstimos em conjunto é que muitos Estados-membros têm problemas com as suas finanças nacionais e esta seria uma forma de utilizar o poder coletivo da UE como mutuário para tornar os empréstimos mais baratos", explica Jan Joel Andersson.

No entanto, os defensores da ortodoxia orçamental, como a Alemanha, continuam relutantes em contrair empréstimos em conjunto.

Devemos "comprar europeu"?

Alguns, como o presidente francês Emmanuel Macron, apelam à "compra europeia" em nome da autonomia estratégica.

Outros preferem fazer encomendas noutros locais para reduzir os custos ou os prazos de entrega.

"Não é que devamos comprar apenas o que é europeu, penso que ninguém tem isso em mente, mas talvez devêssemos reavaliar a parte do que é europeu naquilo que compramos", disse Philippe Perchoc, diretor do IRSEM Europe, à Euronews.

"Se o produto é fabricado fora da Europa, não temos a prioridade de o consumir. Assinámos um contrato e se as condições mudarem, se algo acontecer no Indo-Pacífico ou em Taiwan, os europeus não terão prioridade. Por isso, temos de ter cuidado", afirma o investigador.

No entanto, o papel da UE é limitado: a defesa é uma competência exclusiva dos Estados-membros.