O petroleiro, que se crê fazer parte dos esforços da Rússia para escapar às sanções, foi descoberto à deriva em mares agitados ao largo da costa alemã no Mar Báltico.

Foi acionado um rebocador de Bremen, que conseguiu rebocá-lo para águas mais seguras ao largo da ilha alemã de Rügen, no sábado.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, considerou o incidente um perigo para a segurança e o turismo no Mar Báltico.

O Eventin, de bandeira panamiana, transportava 99.000 toneladas de petróleo da Rússia com destino ao Egito quando ficou à deriva durante várias horas. A agência noticiosa alemã dpa informou que não havia perigo imediato para o ambiente.

O Greenpeace disse que o Eventin pertence à chamada frota sombra russa, composta por centenas de petroleiros envelhecidos que estão a evitar sanções para manter as receitas do petróleo a fluir para o orçamento do Estado russo. As sanções foram impostas após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Baerbock disse que o incidente mostra que a Rússia está a pôr em perigo a segurança europeia "não só com a sua guerra de agressão à Ucrânia", mas também com sabotagem e desinformação "e até com petroleiros em ruínas".

A Rússia não está apenas a contornar as sanções "com a utilização nefasta de uma frota de petroleiros enferrujados", mas também a pôr em risco o turismo no Mar Báltico.