Dos 181 passageiros e tripulantes a bordo do Boeing 737-800 apenas dois sobreviveram, quando o avião se despenhou no aeroporto de Muan, a 29 de dezembro.

As caixas negras dos aviões registam as conversas dos pilotos no cockpit, bem como alguns dados de voo. No entanto, de acordo com o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul, a caixa não registou os últimos quatro minutos do voo.

O mesmo Ministério já tinha declarado que uma das duas caixas recuperadas dos destroços estava danificada e seria enviada para os EUA para análise.

Os vídeos do acidente mostram que o voo 2216 tentou aterrar sem o trem de aterragem. As imagens também mostram que, para além da avaria do trem de aterragem, o avião estava com um problema aparente no motor.

Os investigadores afirmam que o piloto recebeu um aviso dos controladores de tráfego aéreo sobre possíveis ataques de aves e que o avião emitiu um sinal de socorro antes do acidente.

As autoridades afirmaram que vão analisar se o localizador do aeroporto - um conjunto de antenas alojadas numa vedação de betão no final da pista, concebido para orientar os aviões durante as aterragens - deveria ter sido construído com materiais mais leves que se partem mais facilmente com o impacto.

