Primeira investigação sobre acidente da Jeju Air na Coreia do Sul causa revolta nas famílias ao sugerir erro do piloto

Os primeiros resultados de uma investigação sobre o devastador acidente de avião da Jeju Air, que ocorreu em dezembro na Coreia do Sul, revelaram que, apesar de ambos os motores do avião terem sofrido ataques de aves, os pilotos desligaram o menos danificado imediatamente antes da aterragem.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

As conclusões de terça-feira, que implicam erro humano, suscitaram rapidamente protestos veementes por parte das famílias enlutadas e dos colegas pilotos, que acusaram as autoridades de tentarem transferir a responsabilidade pelo desastre para os pilotos falecidos.

A Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários e de Aviação da Coreia do Sul tencionava inicialmente divulgar os resultados da investigação dos motores do avião no sábado.

No entanto, foi forçado a cancelar a conferência de imprensa devido aos fortes protestos dos familiares das vítimas do acidente que foram informados dos resultados no início do dia, de acordo com funcionários do governo.

"Se querem dizer que a sua investigação foi feita de forma fiável e independente, deviam ter apresentado provas que apoiassem a sua explicação", disse Kim Yu-jin, chefe de uma associação de famílias enlutadas. "Nenhum de nós está ressentido com os pilotos".

Especialistas do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA verificam o local de um acidente aéreo no Aeroporto Internacional de Muan, 31 de dezembro de 2025 AP Photo

De acordo com uma cópia de um relatório de informação não publicado obtido pela agência noticiosa AP, uma equipa de investigação multilateral liderada pela Coreia do Sul afirmou não ter encontrado defeitos nos motores do avião construídos pela francesa Safran e pela GE.

O relatório refere que os exames minuciosos dos motores revelaram que o motor direito do avião sofreu danos internos mais graves na sequência de colisões com aves, uma vez que foi engolido pelo fogo.

Mas os pilotos desligaram o motor esquerdo do avião, segundo o relatório, que cita sondas no gravador de voz da cabina de pilotagem, no gravador de dados de voo e exames a ambos os motores.

As autoridades disseram anteriormente que as caixas negras do avião Boeing deixaram de gravar cerca de quatro minutos antes do acidente, complicando as investigações sobre a causa do desastre.

O gravador de voz do cockpit e o gravador de dados de voo citados no relatório de informação referem-se a dados armazenados antes da gravação ter parado.

O relatório não explica porque é que os pilotos desligaram o motor menos danificado e não diz se se tratou de um erro dos pilotos.

Famílias criticam a investigação

As famílias enlutadas, e os pilotos da Jeju Air e de outras companhias aéreas, criticaram as conclusões do inquérito, afirmando que as autoridades devem divulgar o gravador de voz da cabina de pilotagem e o gravador de dados de voo.

"Nós, os 6.500 pilotos de companhias aéreas civis, não conseguimos conter a nossa raiva contra o argumento absurdo do Conselho de Investigação de Acidentes de Aviação e Ferroviários que perdeu a neutralidade", afirmou a Aliança dos Sindicatos de Pilotos Coreanos num comunicado na terça-feira.

Os pilotos sindicalizados da Jeju Air também emitiram um comunicado instando as autoridades a apresentarem provas científicas que demonstrem que o avião deveria ter aterrado normalmente se tivesse voado com o motor menos danificado.

Monges budistas rezam pelas vítimas de um acidente aéreo em Muan, a 30 de dezembro de 2024. AP Photo

O último relatório centrou-se apenas nos problemas do motor e não mencionou outros fatores que também poderiam ser responsabilizados pelo acidente.

Entre eles, a estrutura de betão contra a qual o avião embateu. Esta estrutura albergava um conjunto de antenas, denominadas localizadores, destinadas a guiar os aviões em segurança durante as aterragens e, segundo muitos analistas, deveria ter sido construída com materiais mais facilmente quebráveis.

Alguns pilotos dizem suspeitar que o governo não quer culpar principalmente os localizadores ou as colisões de aves pelas mortes em massa, uma vez que o aeroporto de Muan está sob a gestão direta do Ministério dos Transportes.

A Comissão de Investigação de Acidentes de Aviação e Ferroviários e o Ministério dos Transportes não deram qualquer resposta pública às críticas. Também afirmaram que não irão discutir publicamente as investigações sobre os motores para respeitar as exigências das famílias enlutadas.

Um escritório da Jeju Air no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi, em Banguecoque, a 29 de dezembro de 2024. AP Photo

As autoridades pretendem publicar os resultados finais da investigação até junho de 2016, segundo uma pessoa familiarizada com a investigação.

O Boeing 737-800 operado pela Jeju Air aterrou de barriga para baixo, sem o trem de aterragem aberto, no Aeroporto Internacional de Muan, no sul da Coreia do Sul, a 29 de dezembro.

O avião ultrapassou a pista, embateu numa estrutura de betão e incendiou-se.

Foi o desastre mais mortífero da história da aviação sul-coreana em décadas, matando todas as 181 pessoas a bordo, exceto duas.