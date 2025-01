Havana começa a libertar prisioneiros depois de os EUA retirarem Cuba da lista de Estados terroristas

No final do seu único mandato presidencial, Joe Biden anunciou que Cuba deixará de ser incluída numa lista de Estados patrocinadores do terrorismo.

Cuba libertou mais de uma dúzia de presos políticos, pouco depois de o presidente cessante dos EUA, Joe Biden, ter anunciado que ia retirar o país da lista de patrocinadores estatais do terrorismo de Washington.

Os prisioneiros foram libertados das prisões cubanas na quarta-feira, de acordo com grupos civis da ilha. O Observatório Cubano de Direitos Humanos disse que 18 pessoas foram libertadas até meio da tarde.

Algumas delas tinham sido detidas em 2021, durante as maiores manifestações anti-governamentais registadas em Cuba nas últimas décadas.

Reyna Yacnara Barreto Batista, uma tatuadora de 24 anos que foi condenada a quatro anos de prisão pelo seu envolvimento nos protestos de 2021, estava entre os libertados na quarta-feira. "Estou em casa com a minha mãe", disse ela. "Toda a família está a celebrar".

As libertações ocorreram um dia depois de Biden ter dito que iria acabar com a designação de Cuba como país terrorista, uma medida negociada com a ajuda da Igreja Católica e saudada pelas autoridades de Havana - mas que ainda pode ser revertida por Donald Trump após a sua tomada de posse em 20 de janeiro.

Embora as autoridades americanas tenham indicado que o acordo sempre teve como objetivo a libertação de presos políticos, Cuba tem evitado confirmar a existência de uma ligação.

Horas depois do anúncio de Biden, na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano disse que iria libertar "gradualmente" 553 condenados.

No entanto, afirmou que a decisão de libertar centenas de reclusos foi tomada "no espírito" do Jubileu Ordinário deste ano, uma tradição da Igreja Católica que se realiza a cada quarto de século para promover o perdão dos pecados.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodríguez, não comentou publicamente as libertações. No entanto, disse na quarta-feira que a designação de terrorismo pelos EUA tinha causado "danos tremendos" à ilha, que "não podem ser desfeitos".

"Ficou provado que esta lista não é uma ferramenta ou um instrumento de luta contra o terrorismo, mas sim um instrumento brutal e mero de coação política contra Estados soberanos", afirmou.

A decisão de Biden foi saudada por outros líderes latino-americanos, incluindo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. "Levantar os bloqueios, mesmo que parcialmente, é um grande passo em frente", disse ele.

Cuba continua a ser alvo de sanções por parte dos EUA, incluindo um embargo económico de décadas à ilha.

Há quem considere que Cuba nunca deveria ter estado na lista de terrorismo, que inclui o Irão, a Coreia do Norte e a Síria.

A designação de Cuba como país terrorista foi retirada por Barack Obama durante uma breve aproximação entre os dois países, mas foi reintroduzida por Trump.

"O estatuto que cria a lista de terrorismo especifica a prestação de apoio material a terroristas ou o acolhimento de terroristas que estão ativamente envolvidos no terrorismo enquanto os abrigam", disse William M LeoGrande, especialista em Cuba da American University, ao New York Times no início desta semana. "Cuba simplesmente não fez essas coisas".

O regresso de Trump à Casa Branca suscitou receios de uma abordagem mais dura ao governo comunista de Cuba.

Marco Rubio, o escolhido de Trump para secretário de Estado, cuja família fugiu de Cuba na década de 1950, antes da revolução de Fidel Casto, disse ao Senado na quarta-feira que o Estado estava a ponto de se desintegrar.

"O momento da verdade está a chegar. Cuba está literalmente a desmoronar-se", afirmou, acrescentando que cerca de 10% da população do país emigrou apenas nos últimos dois anos.