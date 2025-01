Segundo o New York Times, o namorado da jornalista italiana Cecilia Sala, detida a 19 de dezembro no Irão e libertada a 8 de janeiro, contactou Elon Musk para tentar acelerar a sua libertação. Musk confirmou que tinha falado com o embaixador iraniano na ONU sobre o caso.

PUBLICIDADE

Elon Musk, proprietário da Tesla e do X, confirmou que interveio para acelerar a libertação da jornalista italiana Cecilia Sala, segundo uma notícia do New York Times que cita dois funcionários iranianos, incluindo um diplomata do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão.

Conversas entre o namorado de Sala e o contacto italiano de Musk

Em 29 de dezembro, o namorado de Sala, Daniele Raineri, enviou uma mensagem a Andrea Stroppa, o contacto de Musk em Itália, pedindo-lhe que chamasse a atenção do bilionário para a situação. Numa entrevista, Raineri disse que tinha pensado nele porque tinha lido sobre um canal de comunicação aberto entre Musk e alguns diplomatas iranianos.

Stroppa declarou então que o bilionário tinha "tomado nota do pedido, mas que não sabia se tinha estado envolvido no caso". Pouco depois de a primeira-ministra Giorgia Meloni ter visitado a residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, o bilionário terá contactado o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, para discutir o caso.

Os dois funcionários iranianos disseram ao jornal The New York Times (NYT) que, quando Musk falou com o embaixador, este pediu que o Irão libertasse a jornalista e garantiu-lhe que os Estados Unidos (EUA) não iriam pressionar a Itália a extraditar Abedini .

Numa conferência de imprensa após a libertação de Sala, Meloni disse que não tinha conhecimento do papel de Elon Musk na libertação. Um porta-voz da administração Biden disse que o governo dos EUA não estava envolvido nas negociações.

A libertação de Sala e a promessa de Musk: "Não há pressão dos EUA para extraditar Abedini"

Sala foi detida em 19 de dezembro em Teerão, capital do Irão, aparentemente por "violar a lei islâmica". O Irão libertou a jornalista em 8 de janeiro e, quatro dias depois, a Itália libertou o engenheiro iraniano Mohammad Abedini. Uma ação relâmpago que levou muitos a especularem sobre uma troca de prisioneiros entre os dois países.

Abedini tinha sido detido em solo italiano a pedido do Departamento de Justiça dos EUA, depois de um tribunal federal de Massachusetts o ter acusado de ter adquirido tecnologia de drones para o Irão , que mais tarde foi utilizada no ataque de janeiro de 2024 à base americana na Jordânia.

NYT: Sala detida pelo Irão para acelerar a libertação de Abedini

A Itália deteve Abedini em meados de dezembro, quando este circulava no aeroporto de Malpensa, em Milão. Três dias depois, agentes da Guarda Revolucionária fizeram uma rusga no quarto de hotel de Sala e colocaram-na na solitária da prisão de Evin. Sala tinha viajado para o Irão com um visto de jornalista.

Segundo o NYT, um membro da Guarda Revolucionária e os dois funcionários iranianos declararam que a jornalista tinha sido detida para pressionar a Itália a libertar Abedini.

Em novembro, algumas semanas antes da detenção de Sala, Musk reuniu-se durante mais de uma hora com o embaixador iraniano na sua residência em Manhattan para discutir o desanuviamento das tensões entre Teerão e Washington, numa altura em que a nova administração Trump se preparava para assumir o poder.