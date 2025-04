Ataque com faca em Telavive deixa um ferido grave

PUBLICIDADE

Imagens de vigilância, publicadas na rede X, mostram o atacante a aproximar-se de um grupo de jovens que estavam em frente a uma esplanada, e desferiu vários golpes com uma faca sobre um dos jovens que estava de costas para ele. O grupo fugiu de imediato e vários clientes do café voltaram-se contra o atacante que acabou por fugir.

De acordo com o Magen David Adom, os serviços de emergência de Israel, mais adiante, um transeunte disparou contra o atacante, deixando-o em estado crítico.

A polícia ainda não identificou o atacante, mas acredita que o esfaqueamento foi um ato terrorista. A imprensa israelita diz que se trata de um palestiniano de 19 anos, natural da cidade de Tulkarem, na Cisjordânia.

Segundo Israel, os palestinianos têm efetuado numerosos ataques a tiro, esfaqueamento e atropelamento de automóveis contra israelitas em Israel e na Cisjordânia ocupada, especialmente durante os últimos 15 meses da guerra entre Israel e o Hamas.

Israel lançou ataques militares quase noturnos em todo o território, que frequentemente desencadeiam tiroteios com os militantes.

Também se registou um aumento acentuado dos ataques a palestinianos por parte dos colonos israelitas, o que levou os Estados Unidos a impor sanções.

Mísseis Houthi fazem disparar sirenes no centro e sul de Israel

A tensão permanece elevada na região. No sábado, as forças armadas israelitas comunicaram um lançamento a partir do Iémen, que fez disparar sirenes no sul de Israel, sem que tenha havido feridos.

O ataque ocorre após os rebeldes Houthi terem lançado dois mísseis contra Israel a poucas horas do início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, previsto para as 8h30, hora local, de domingo (6h30 em Lisboa).