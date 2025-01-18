Dezenas de migrantes paquistaneses terão morrido afogados no Oceano Atlântico

O grupo de defesa dos direitos dos migrantes com sede em Espanha, Walking Borders, afirmou que 50 pessoas morreram a caminho das Ilhas Canárias e que 44 delas eram paquistanesas. O grupo disse que os migrantes iniciaram a sua viagem a 2 de janeiro.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, manifestou o seu pesar pelas mortes, tal como o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, e sublinhou a necessidade de medidas rigorosas para travar o tráfico de seres humanos.

O Paquistão disse na quinta-feira que tinha sido informado pela sua embaixada em Marrocos que um barco com 80 passageiros, incluindo alguns paquistaneses, tinha partido da Mauritânia e virado perto de Dakhla, uma cidade portuária controlada por Marrocos no disputado Sahara Ocidental.

Quase todos os paquistaneses que se encontravam no barco eram oriundos de cidades da província oriental do Punjab. Os familiares estavam a reunir-se nas casas das vítimas, uma vez que alguns dos sobreviventes estavam agora em contacto com as suas famílias, segundo as autoridades.

Em Dhola, uma aldeia do distrito de Gujrat, no Punjab, Ahsan Shehzad disse que o seu filho, Sufyan Ali, morreu quando o barco se virou. Disse que o filho tinha enviado uma mensagem de voz para o seu telemóvel na qual dizia que o barco em que viajavam já estava sobrelotado e que 25 outras pessoas tinham entrado à força.

Apelou ao governo para que envidasse esforços no sentido de repatriar o corpo do seu filho e de um sobrinho que também morreu.

As pessoas que se encontravam de luto também se reuniram em Jurah, outra aldeia de Gujrat, onde Muhammad Akram disse ter perdido o seu filho, Abu Bakar, no naufrágio do barco. Disse ter pago milhões de rupias a um traficante de seres humanos para enviar o seu filho para o estrangeiro. Disse que o seu filho foi para Marrocos de avião e que não sabia que Bakar seria colocado num barco para a sua próxima viagem.

Em Daska, uma cidade do Punjab, a família de dois homens disse que teve de vender propriedades para arranjar milhões de rupias para pagar a traficantes de seres humanos o envio de Arslan Ahmed e Mohammad Arfan para a Europa em busca de bons empregos.

A mãe de Ahmed disse que, apesar de ter ouvido de familiares de alguns dos sobreviventes que o seu filho estava vivo, ainda não tinha conseguido contactá-lo. Razia Bibi, a mãe de Arfan, apelou às autoridades para que localizassem o seu filho e o trouxessem de volta.

Todos os anos, milhões de pessoas migram para a Europa, a grande maioria recorrendo a meios legais e regulares. No ano passado, menos de 240.000 pessoas atravessaram as fronteiras do continente sem documentos, de acordo com a agência de fronteiras da União Europeia, Frontex.

À medida que as autoridades têm trabalhado para impedir a migração e o contrabando a partir dos países do Mar Mediterrâneo, as rotas mais perigosas têm vindo a ser cada vez mais utilizadas. A Frontex informou que mais de 50.000 migrantes fizeram a viagem do noroeste de África para as Ilhas Canárias em Espanha em 2024, incluindo 178 paquistaneses.

A Walking Borders afirmou num relatório da semana passada que 9.757 pessoas morreram ou desapareceram ao tentar atravessar para as ilhas, apelidando a rota de "a mais mortífera do mundo".

As ilhas ficam a cerca de 105 quilómetros do ponto mais próximo em África, mas para evitar as forças de segurança, muitos migrantes tentam viagens mais longas que podem demorar dias ou semanas. No ano passado, a maioria partiu da Mauritânia, que fica a pelo menos 762 quilómetros da ilha mais próxima das Canárias, El Hierro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão afirmou que vários sobreviventes, incluindo paquistaneses, estão alojados num campo perto de Dakhla. A embaixada do Paquistão em Marrocos está em contacto com as autoridades locais e os funcionários deslocaram-se a Dakhla para ajudar os sobreviventes, de acordo com um comunicado do ministério.

O ministério não informou quantos paquistaneses morreram. Os funcionários do ministério não estavam imediatamente disponíveis para comentar na sexta-feira.

Centenas de paquistaneses morrem todos os anos ao tentarem chegar à Europa por terra e por mar com a ajuda de traficantes de seres humanos.

Em 2023, cerca de 350 paquistaneses encontravam-se a bordo de um barco de pesca sobrelotado que transportava migrantes e que naufragou ao largo da Grécia. Muitos morreram naquele que foi um dos incidentes mais mortíferos no Mar Mediterrâneo.

O Paquistão afirma ter lançado uma ação de repressão contra os traficantes de seres humanos.