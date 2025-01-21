Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Chefe da polícia judiciária líbia detido em Turim: Cpi pede extradição

Cerca de 1.000 refugiados e migrantes da Eritreia, Somália, Gana, Líbia e Síria são resgatados pelo exército italiano ao largo da costa da Líbia
Direitos de autor Santi Palacios/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
De euronews
Publicado a
O antigo diretor da prisão de Mitiga, em Tripoli, era procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e tortura. Foi detido na noite de 20 de janeiro em Turim.

Na noite de 20 de fevereiro, Njeem Osama Al-Masri, 47 anos, foi detido em Turim e acusado de crimes de guerra. O homem é o chefe da polícia judiciária em Tripoli e membro da Força Especial de Dissuasão (Rada), a polícia judiciária líbia.

Al-Masri era procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e tortura. O TPI solicitou a sua extradição a 21 de janeiro.

A notícia da detenção foi divulgada a 20 de janeiro pela página do Facebook da Fundação para a Reforma e Reabilitação de Ain Zara, uma prisão em Tripoli.

Al-Masriera encontrava-se na capital do Piemonte para assistir a um jogo da sua equipa favorita, a Juventus. No entanto, os Digos detiveram-no no seu hotel, durante uma inspeção de rotina a ele e a três outras pessoas.

Porque é que Al-Masri é procurado pela Cpi

Os crimes de Al-Masri estão a ser investigados há muito tempo pelo TPI.

Entretanto, os crimes de que é acusado foram cometidos enquanto diretor do centro de detenção de Mitiga, em Tripoli. O centro tornou-se famoso nos últimos anos por ser um centro de detenção de migrantes subsarianos. Um local onde a tortura está na ordem do dia.

É também acusado de obrigar os prisioneiros a trabalhos forçados, chegando ao ponto da escravatura. Os testemunhos dos imigrantes teriam sido cruciais para reunir provas contra ele.

O massacre de Tarhuna, na Líbia

O TPI acusa-o também de ser corresponsável pelos massacres na cidade de Tarhuna, a poucos quilómetros de Tripoli. Foram aí encontradas 29 valas comuns, nas quais se encontravam mais de 400 cadáveres. Na cidade, a poderosa milícia al-Kanyat massacrou, violou, torturou e deslocou à força milhares de pessoas entre 2013 e 2023, segundo um relatório da ONU.

Sobre eles pairava a suspeita de terem sido leais ao antigo ditador Muhammar Kadhafi. Os sobreviventes apontaram o dedo a Al-Masri, acusado de torturar física e psicologicamente os habitantes de Tarhuna enquanto chefe da Ramaa. A Cpi está a investigar a responsabilidade de Al-Masri neste massacre.

Diretor da prisão de Ain Zara exige a libertação de al-Masri

O diretor da prisão de Ain Zara, Abdel Moaz Nouri Boraquob, apela oficialmente ao governo líbio para que promova a libertação de al-Masri.

Boraqoub defende o seu colega: "O Brigadeiro-General Osama al Najim é conhecido pelo seu rigor, dedicação e profissionalismo no desempenho das funções que lhe foram confiadas durante muitos anos. Rezamos para que ele possa regressar em segurança o mais rapidamente possível", afirma.

O apelo é dirigido ao Governo de Unidade Nacional (GNA) de Abdul Hamid, reconhecido pelos governos europeus e ocidentais. O GNA tem laços estreitos com a Ramaa, da qual al-Masri é diretor.

Mediterrânea aponta o dedo ao Governo italiano

A Mediterranea Save Humans emitiu uma série de tweets elogiando o trabalho da Cpi, sublinhando o longo trabalho que levou à sua detenção.

Ao mesmo tempo, a ONG ativa no salvamento de migrantes também ataca as instituições italianas:

"Almasri é a prova de como todo o sistema líbio, forjado nos últimos anos por milhões de euros dos governos italianos e da União Europeia, é atroz e criminoso: bandidos como Almasri puseram em prática na Líbia o mandato recebido para 'parar os migrantes'".

E acrescenta: "Almasri estava escondido em Itália, claro: aqui os traficantes e torturadores líbios sentem-se protegidos e seguros".

O primeiro tweet sobre a detenção de Al-Masri
