Abdel-Rahman Milad, sancionado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e detido na Líbia sob a acusação de tráfico, foi abatido no início de setembro.

O Procurador-Geral da Líbia ordenou a detenção do líder de uma milícia e de um dos seus ajudantes, relacionados com o assassinato de um dos mais conhecidos traficantes de seres humanos do país.

O líder da milícia, Mohamed Bahroun, e um dos seus colaboradores entregaram-se depois de terem surgido alegações sobre o seu papel no assassínio de Abdel-Rahman Milad, na semana passada, em Tripoli, a capital do país.

Milad, um dos traficantes mais procurados do país, foi sancionado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e esteve anteriormente preso na Líbia sob a acusação de tráfico. Foi baleado quando estava sentado num carro com motorista em Tripoli, a capital da Líbia.

Também conhecido como "Bija", Milad comandou uma unidade da guarda costeira na cidade ocidental de Zawiya e foi acusado por um relatório de segurança das Nações Unidas de 2017 de estar envolvido em "afundar propositadamente barcos de migrantes usando armas de fogo".

Abd al-Rahman Milad foi baleado quando estava sentado num veículo em Tripoli. AP TV

Milad foi detido em 2019 depois de um jornal italiano o ter localizado numa reunião na Sicília em que participaram funcionários italianos e uma delegação da guarda costeira líbia organizada para discutir o controlo da migração de Itália para a Líbia.

A reunião foi organizada à luz de um acordo controverso assinado em 2017 entre o ministro do Interior italiano e o governo da Líbia, que prometia uma maior cooperação entre a guarda costeira líbia e as agências italianas.

O acordo implicava que a Itália fornecesse à Líbia fundos e equipamento, incluindo quatro novos barcos de patrulha, para intercetar barcos de migrantes no mar e devolvê-los à Líbia.

Dois jornalistas italianos, Nancy Porsia e Nello Scavo, repórter do Avvenire, comentaram que era invulgar que os serviços secretos italianos não se tivessem apercebido da presença de Milad na reunião, alimentando a especulação de que as autoridades italianas tinham conhecimento da presença de traficantes de seres humanos na guarda costeira líbia.

Scavo disse aos meios de comunicação britânicos que Milad ameaçou frequentemente expor os segredos entre os traficantes de seres humanos e as autoridades líbias.

Milad foi detido em 2020 e libertado em 2021, tendo sido promovido de capitão a major, e negou sistematicamente quaisquer ligações ao tráfico de seres humanos. O major circulava livremente no oeste da Líbia durante dois anos após a sua detenção.

Peter Stano, porta-voz da União Europeia, disse que a UE continuará a incentivar as autoridades líbias a levar à justiça os responsáveis pelo tráfico de seres humanos, incluindo Milad, que também foi sancionado pela União Europeia em 2018.

A UE estabeleceu uma parceria com a guarda costeira da Líbia para tentar travar as travessias, mas os grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que esta estratégia deixa frequentemente os migrantes à mercê de grupos armados ou confinados em centros de detenção de migrantes repletos de violações dos direitos humanos.

O diretor do Instituto Sadeq, um grupo de reflexão sediado na Líbia, publicou no X a sua análise segundo a qual Milad "transformou o salvamento em resgate".

Anas El Gomati alegou que "os mais vulneráveis intercetados no Mediterrâneo eram devolvidos à Líbia para serem extorquidos em centros de detenção. Os fundos da UE, que se destinavam a salvar vidas, encheram os bolsos e permitiram que aqueles que as estavam a pôr em perigo enchessem os bolsos. A sua morte não é justiça, é mais um capítulo violento na história disfuncional da Líbia".

El Gomati alega que alguns dos migrantes que são devolvidos pela guarda costeira líbia e depois colocados em campos de detenção têm de pagar dinheiro para garantir a sua libertação.

O falecido traficante de seres humanos e Bahroun eram oriundos da cidade ocidental de Zawiya, onde Milad comandava uma notória unidade da guarda costeira. Ambos ganharam proeminência durante o caos que se seguiu a uma revolta apoiada pela NATO - que se transformou em guerra civil - que derrubou e matou o ditador de longa data Moammar Gadhafi, em 2011.

Desde então, a nação rica em petróleo tem-se dividido entre duas administrações, cada uma delas apoiada por grupos armados e governos estrangeiros. Tanto Milad como Bahroun ocuparam cargos governamentais na parte ocidental sem lei do país mediterrânico.

Desde a queda de Gadhafi, e da consequente guerra civil, a Líbia tornou-se um importante ponto de passagem para pessoas de África e do Médio Oriente que fogem das guerras e da pobreza e que esperam chegar à Europa atravessando o Mar Mediterrâneo.

No sábado, a guarda costeira líbia intercetou um barco cheio de 64 migrantes com destino à Europa, poucos dias depois de um barco com 32 migrantes se ter virado ao largo da cidade de Tobruk, no leste da Líbia, deixando 22 desaparecidos.