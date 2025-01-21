Musk gera polémica com aparente saudação nazi durante a tomada de posse de Trump

Elon Musk gerou controvérsia por causa de um gesto que fez repetidamente na tomada de posse de Donald Trump e que foi comparado a uma saudação nazi, causando alvoroço e incredulidade, bem como justificações para as ações do multimilionário sul-africano.

Num comício após a cerimónia de tomada de posse, na segunda-feira, Musk agradeceu aos apoiantes do presidente dos EUA, Trump, colocando a palma da mão no peito e estendendo um braço direito em direção à multidão.

"Só quero agradecer-vos por terem feito isto acontecer", disse o proprietário da SpaceX, X e Tesla aos presentes, antes de repetir o gesto.

Yolanda Díaz, vice-primeira-ministra e ministra do Trabalho de Espanha, disse que iria apagar a sua conta no X em resposta ao gesto, classificando a imagem de "muito dura".

"Há meses que Elon Musk utiliza o X para fins políticos. Deixou de ser uma ferramenta de comunicação ou uma rede social para se tornar um mecanismo de propaganda que utiliza o seu algoritmo para favorecer algumas ideias em detrimento de outras e, dessa forma, afetar a opinião pública", afirmou Díaz.

As opiniões dividem-se sobre se o gesto pode ser descrito como uma saudação nazi. Ruth Ben-Ghiat, professora de história na Universidade de Nova Iorque, disse no X: "Historiadora do fascismo aqui. Foi uma saudação nazi e muito beligerante".

O académico e ativista israelita Shai Davidai escreveu no Instagram que "fazer uma saudação nazi nunca é correto".

"A questão não é se és ou não um antissemita, a questão é se estás ou não a normalizar o que não deve ser normalizado", disse Davidai.

Por seu lado, Musk retweetou um post que dizia: "Podemos, por favor, deixar de chamar nazis às pessoas", respondendo com: "Sim, exatamente".

A Liga Anti-Difamação (ADL), uma ONG internacional conhecida pelas suas campanhas contra o antissemitismo, define a saudação nazi ou hitleriana como "levantar o braço direito estendido com a palma da mão para baixo".

De acordo com a ADL, na Alemanha nazi, a saudação era frequentemente "acompanhada por cânticos ou gritos de 'Heil Hitler' ou 'Sieg Heil'", enquanto "os neonazis e os supremacistas brancos a utilizaram no rescaldo da Segunda Guerra Mundial".

A ADL disse num comunicado na segunda-feira que Musk fez um "gesto estranho num momento de entusiasmo, não uma saudação nazi".

"Compreendemos que as pessoas estão nervosas. Neste momento, todos os lados devem dar um pouco de graça uns aos outros, talvez até mesmo o benefício da dúvida, e respirar um pouco", disse o grupo.

Entretanto, os extremistas de direita e os nacionalistas abraçaram as ações de Musk na segunda-feira, acidentais ou não.

O líder do grupo neonazi norte-americano Blood Tribe repostou o clip de Musk escrevendo: "Não me interessa se isto foi um erro. Vou divertir-me com as lágrimas por causa disto".

Andrew Torba, proprietário da plataforma extremista Gab, disse: "Já estão a acontecer coisas incríveis".