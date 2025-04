PUBLICIDADE

O discurso do primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, perante o Parlamento Europeu, esta quarta-feira, suscitou aplausos calorosos pela sua posição em matéria de defesa, mas rapidamente surgiram críticas ao seu ataque ao Pacto Ecológico e ao seu historial em matéria de migrações.

Os Socialistas e Democratas (S&D), por exemplo, condenaram o apelo de Tusk à desregulamentação para aumentar a competitividade europeia, bem como a sua política migratória, que se centra principalmente na segurança das fronteiras.

"Opomo-nos veementemente a esta abordagem regressiva da migração, que é tendenciosa para o lado da segurança, em vez de estabelecer um equilíbrio justo entre a responsabilidade partilhada e a solidariedade para com aqueles que fogem do desespero", disse Juan Fernando López Aguilar, um dos principais eurodeputados socialistas espanhóis, à Euronews, após o debate.

López Aguilar e os seus colegas criticaram a recusa de Tusk em implementar o Pacto em matéria de Migração e Asilo, que foi adotado pela UE em 2024 e que deverá ser totalmente implementado até meados de 2026. A Polónia pretende introduzir uma suspensão territorial e limitada no tempo ao direito de asilo e está entre os países que não cumpriramo primeiro prazo para apresentar os seus planos nacionais de implementação.

"A segurança significa também cumprir a legislação que adotámos", ironizou López Aguilar, criticando também a estratégia da Polónia de construir muros e vedações na fronteira com a Bielorrússia, que serão pagos com dinheiro da UE. "Opomo-nos firmemente ao financiamento da UE para a construção de vedações nas fronteiras externas da União Europeia. Há fronteiras que devem ser protegidas, mas de forma justa e equilibrada, não só através do reforço das fronteiras externas, mas também através de uma cooperação justa com os países de trânsito ou de origem, abrindo vias legais e, claro, compreendendo o compromisso da UE com os direitos fundamentais e os direitos humanos."

As travessias irregulares nas fronteiras da Polónia e da Lituânia por migrantes provenientes da Bielorrússia aumentaram 192% no último ano, em comparação com 2023, mas ainda representam uma pequena fração do total de entradas ilegais na UE: 17.001 em mais de 239.000 identificadas, muito menos do que as chegadas irregulares através das rotas do Mediterrâneo ou dasIlhas Canárias.

O Pacto Ecológico foi outro tema polémico no discurso de Tusk, com alguns eurodeputados a reagirem negativamente ao seu apelo a uma "revisão completa e muito crítica" das leis pró-ambientais.

"A linha de Tusk, que é também a linha do Partido Popular Europeu, dá de facto um passo atrás em relação ao Pacto Ecológico. Para nós, é necessário lutar contra a pobreza energética, mas ao mesmo tempo é necessário dar um maior contributo para o Pacto Ecológico", disse à Euronews o eurodeputado italiano Danilo Della Valle, da Esquerda Europeia.

Tal como outros colegas, Della Valle acredita que o impulsionar das energias renováveis é a melhor forma de diminuir a dependência da Europa em relação a outros países. "Estamos sempre a falar de independência energética, mas como é que podemos ser independentes do gás russo ou do GNL [Gás Natural Liquefeito] dos EUA se não investirmos nas energias renováveis?"

Partidos nacionalistas não confiam em Tusk

O eurodeputado polaco Tusk foi ainda criticado por grupos de direita, como os Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), os Patriotas pela Europa (PfE) e 0 Europa das Nações Soberanas (ESN).

Os eurodeputados atacaram-no em matéria de questões internas, afirmando que o seu governo está a recuar na democracia e no Estado de direito, bem como em algumas das suas políticas emblemáticas.

"Apesar de ter prometido reforçar a independência da União face à Rússia, os seus colaboradores aprovaram recentemente um acordo de gás com fornecedores russos e retiraram uma empresa ligada à Gazprom da lista de sanções", referiu Patryk Jaki (Polónia), copresidente do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, acrescentando que a confiança das instituições europeias na liderança de Tusk seria ingénua.

O eurodeputado polaco Piotr Müller, do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS), concordou com Tusk sobre a necessidade de recuar nas políticas ambientais, mas disse à Euronews que este apelo deve traduzir-se em ações concretas, incluindo a retirada do Pacto Ecológico do Sistema de Comércio de Licenças de Emissões da UE, entretanto revisto - um mecanismo que exige que os poluidores paguem pelas suas emissões de gases com efeito de estufa.

"Não estamos a falar de um adiamento, mas sim de nos retirarmos deste tipo de soluções. E hoje não foi feita qualquer declaração nesse sentido, apenas se referiu, de uma forma geral, que a solução deveria ser ajustada às possibilidades dos cidadãos", mencionou.

A eurodeputada Anna Bryłka, do partido de extrema-direita polaco Konfederacja, também expressou a sua descrença face às promessas de Tusk. "Quando o primeiro-ministro Tusk diz que é contra a migração massiva e descontrolada, que quer bloquear as fronteiras externas da UE, é um mentiroso", destacou à Euronews.

Há dois anos, Tusk e o seu partido votaram contra a construção de uma vedação na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. "Estou muito contente por ele ter mudado de ideias relativamente às fronteiras externas da União Europeia. Mas ele não é a pessoa certa para fazer as coisas acontecerem."