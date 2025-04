França emite novo mandado de captura por crimes de guerra contra Assad

PUBLICIDADE

Os juízes franceses emitiram um novo mandado de captura contra o líder deposto da Síria, Bashar al-Assad, por alegada cumplicidade em crimes de guerra relacionados com um ataque com bombas de barril contra civis em 2017, que matou um homem franco-sírio.

Uma fonte jurídica com conhecimento do caso disse aos meios de comunicação franceses que a unidade especial do Tribunal de Paris para crimes contra a humanidade e crimes de guerra está a emitir o mandato esta semana como parte de uma investigação sobre a morte de Salah Abou Nabout, que foi morto quando a sua casa foi atingida durante um bombardeamento na cidade de Daraa, no sul da Síria, em 7 de junho de 2017.

Al-Assad, que foi deposto no mês passado por uma ofensiva rebelde relâmpago e está atualmente exilado na Rússia, é considerado responsável pelo ataque no mandado como "comandante das forças armadas", disse a fonte.

Os juízes franceses começaram a investigar a morte de Nabout em 2018 e, nesse ano, emitiram mandados de captura para seis oficiais superiores do exército sírio, suspeitos de seguirem as ordens de al-Assad e de serem cúmplices de crimes de guerra relacionados com o bombardeamento.

Omar Abou Nabout, filho da vítima, disse esperar que "haja um julgamento e que os autores sejam detidos e julgados, onde quer que estejam".

"Este caso representa o culminar de uma longa luta pela justiça, na qual eu e a minha família acreditámos desde o início", declarou em comunicado.

É o segundo mandado de captura emitido contra al-Assad por juízes franceses, que apresentaram um mandato contra o presidente deposto em novembro de 2023 por causa de ataques químicos que mataram mais de 1.000 civis na cidade de Douma e na região circundante de Ghouta Oriental em 2013.

O regime de Al-Assad negou repetidamente a utilização de armas químicas e bombas de barril e insistiu que não tinha efetuado ataques indiscriminados contra civis durante a guerra civil que dura há quase 14 anos.

Na semana passada, o procurador principal do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, deslocou-se a Damasco para se encontrar com o líder de facto da Síria, Ahmed al-Sharaa.

Khan, que foi convidado a deslocar-se à Síria pelo governo de transição, afirmou que o tribunal pretendia apoiar as autoridades sírias nos seus esforços "no sentido da responsabilização por alegados crimes cometidos no país".

Nos últimos anos, houve vários esforços legais em países europeus - incluindo França, Alemanha, Suíça e Países Baixos - para julgar funcionários do Estado sírio e militantes anti-governamentais por suspeita de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.