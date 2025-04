De Euronews

PUBLICIDADE

Uma estação de comboios em Damasco foi em tempos o orgulho da capital síria, uma ligação essencial entre a Europa e a Península Arábica durante o Império Otomano e depois um centro de trânsito nacional.

Mais de uma década de guerra deixou-a destruída e abandonada, com paredes marcadas por balas e aço retorcido.

Os antigos funcionários da estação de Qadam dizem que ainda têm um apego ao caminho-de-ferro e esperam que este, tal como o país, possa ser revitalizado após a rápida e impressionante queda do líder Bashar al-Assad no mês passado.

O operador ferroviário Mazen Malla conduziu os jornalistas através da paisagem de carruagens carbonizadas e oficinas danificadas pelo fogo de artilharia.

Estado atual da estação de Qadam Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Malla cresceu perto da estação. O pai, os tios e o avô trabalhavam lá. Acabou ele próprio a conduzir comboios, passando mais de 12 horas por dia no trabalho.

“Vemos o comboio e o automóvel como parte de nós”, conta. “Eu não via os meus filhos tanto quanto via o automóvel.”

A estação de Qadam era o estandarte do icónico caminho de ferro de Hejaz, construído pelo sultão Abdulhamid II do Império Otomano no início do século XX, que ligava os peregrinos muçulmanos da Europa e da Ásia, através do que é hoje a Turquia, à cidade sagrada de Medina, na atual Arábia Saudita.

Essa glória durou pouco tempo. O caminho de ferro tornou-se rapidamente um alvo dos combatentes árabes numa revolta armada durante a Primeira Guerra Mundial, apoiada pela Grã-Bretanha, França e outras forças aliadas que acabaram por derrubar o Império Otomano.

Nas décadas seguintes, a Síria utilizou o seu troço de caminho-de-ferro para transportar pessoas entre Damasco e a sua segunda cidade, Alepo, bem como várias cidades e a vizinha Jordânia.

Mas a guerra destruiu-a após a repressão de Assad contra os manifestantes que exigiam mais liberdade.

Mazen Malla junto às ruínas da estação Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

“O exército transformou isto numa base militar”, diz Malla. Trabalhadores como ele foram mandados embora.

As forças de Assad expulsaram os rebeldes de Damasco em 2018. A estação de comboios, embora muito destruída, foi reaberta, por um breve período, como símbolo de triunfo e renascimento.

Os caminhos-de-ferro da Síria nunca voltaram à sua antiga prosperidade durante o regime de Assad e Malla manteve-se afastado enquanto os militares mantiveram o controlo de grande parte de Qadam. Depois de Assad ter sido deposto e de os insurrectos que o forçaram a sair se terem tornado a administração interina, Malla regressou.

Agora, ele e outros esperam que a linha férrea possa reerguer-se dos escombros e do passado sombrio e tornar-se uma parte central do renascimento económico da Síria, após a guerra e o isolamento internacional.

De acordo com as Nações Unidas, cerca de 90% da população síria, mais de 23 milhões de pessoas, vive na pobreza. As infraestruturas estão muito danificadas. As sanções ocidentais, impostas durante a guerra, mantêm-se.

PUBLICIDADE

A Turquia, país vizinho, manifestou interesse em restabelecer a linha de caminho-de-ferro para Damasco, no âmbito dos esforços para impulsionar o comércio e o investimento.

“Espero que em breve haja oportunidades de emprego, para que o meu filho possa trabalhar aqui”, diz Malla. “Assim, ele poderá reviver a herança do pai, do tio, do avô e do bisavô.”