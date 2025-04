Eleições na Bielorrússia: Lukashenko, o presidente permanente, a caminho do sétimo mandato

De Euronews com AP

A Bielorrússia vai realizar uma eleição presidencial no domingo, a qual será efetivamente um processo para alargar os poderes de Alexander Lukashenko, que é chefe de Estado desde 1994.

Nas eleições anteriores, em 2020, Lukashenko foi declarado vencedor com 80% dos votos, o que desencadeou acusações de fraude, meses de protestos em massa e uma forte repressão com milhares de detenções e uma onda de emigração de opositores ao regime.

Desta vez, Lukashenko transferiu as datas das eleições do quente mês de agosto para o frio mês de janeiro, na esperança de que os manifestantes não voltassem a sair à rua. Mas mesmo com um clima favorável, dificilmente alguém se atreverá a protestar publicamente contra a poderosa ditadura atual. Todos os verdadeiros opositores políticos do governante de 70 anos estão na prisão ou no exílio. Por isso, é quase certo que o único presidente conhecido pela maioria dos habitantes da Bielorrússia pós-soviética conseguirá o sétimo mandato.

"O último ditador da Europa".

Lukashenko tem laços estreitos com Moscovo e com o presidente russo Vladimir Putin, que está no poder há um quarto de século.

Antigo diretor de uma quinta estatal, foi eleito pela primeira vez em 1994, sob o signo da indignação da opinião pública face à queda catastrófica do nível de vida após as caóticas e dolorosas reformas do mercado, tendo prometido combater a corrupção.

Ao longo de toda a sua governação, Lukashenko tem contado com subsídios e apoio político da Rússia, que utilizou o território bielorrusso para invadir a Ucrânia em 2022 e aceitou depois acolher armas nucleares táticas russas.

Logo de início, Lukashenko ficou conhecido como "o último ditador da Europa" pela sua brutal repressão da dissidência e pela extensão regular do seu governo através de eleições que o Ocidente não considera nem livres nem justas.

Admirador declarado da União Soviética (URSS), restabeleceu o controlo da economia ao estilo da URSS e abandonou os símbolos nacionais, trazendo de volta a bandeira e o brasão soviéticos. A Bielorrússia continua a celebrar oficialmente o Dia da Revolução de outubro, em 7 de novembro. Os serviços secretos bielorrussos conservam o seu formidável nome soviético KGB e a Bielorrússia é o único país da Europa onde a pena de morte é executada com um tiro na nuca.

Ao mesmo tempo que negociava mais subsídios com o Kremlin, Lukashenko tentava periodicamente apaziguar o Ocidente, aliviando a repressão. Estes namoros terminaram após uma repressão brutal da dissidência na sequência das eleições de 2020. A falsificação, óbvia para muitos, desencadeou meses de protestos em massa que se tornaram os maiores da história da Bielorrússia.

As autoridades responderam com uma repressão maciça, em que mais de 65 mil pessoas foram detidas, milhares foram espancadas pela polícia e centenas de meios de comunicação social independentes e organizações não governamentais foram encerrados e ilegalizadas, o que levou a sanções ocidentais.

As principais figuras da oposição foram presas ou fugiram do país. De acordo com os ativistas dos direitos humanos, a Bielorrússia tem cerca de 1.300 presos políticos atrás das grades, incluindo o Prémio Nobel da Paz Ales Bialiatski, fundador do principal grupo de defesa dos direitos humanos Viasna.

Nos últimos meses, Lukashenko perdoou 250 presos políticos. Mas estes indultos surgem num contexto de intensificação da repressão com o objetivo de eliminar quaisquer sinais de dissidência. Centenas de pessoas foram detidas em rusgas que visavam familiares e amigos de opositores ao regime na prisão ou no exílio.

Ao contrário do que aconteceu nas eleições de 2020, Lukashenko está agora a enfrentar apenas candidatos técnicos.

"Os políticos que ousaram desafiar Lukashenko estão agora literalmente a apodrecer na prisão em condições de tortura, não há contacto com eles há mais de um ano e alguns deles estão em muito mau estado", disse Pavel Sapelko, porta-voz do Viasna.

A líder da oposição no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, que se opôs a Lukashenko nas eleições de 2020 e foi forçada a fugir do país depois disso, disse que as atuais eleições são uma farsa e exortou os bielorrussos a votar contra todos os candidatos. O seu marido, o ativista Sergei Tikhanovsky, tentou candidatar-se há quatro anos, mas foi atirado para a prisão e lá continua.

Sob o guarda-chuva nuclear

Em dezembro de 2024, Lukashenko e Putin assinaram um pacto que dava à Bielorrússia "garantias de segurança", incluindo a possibilidade de utilizar armas nucleares russas.

O pacto seguiu-se à revisão por Moscovo da sua doutrina nuclear, o que colocou pela primeira vez a Bielorrússia sob o guarda-chuva nuclear russo, num contexto de tensões com o Ocidente devido à guerra na Ucrânia.

Lukashenko afirma que a Bielorrússia tem dezenas de mísseis nucleares táticos russos estacionados no país. A sua instalação aumenta a capacidade da Rússia para atacar a Ucrânia e os seus aliados da NATO na Europa.

Também pediu a Putin que instalasse, em território bielorrusso, mísseis hipersónicos russos Oreshnik, utilizados pela primeira vez na Ucrânia em novembro. O presidente russo prometeu entregá-los no segundo semestre de 2025, sendo que os mísseis estão sob o controlo de Moscovo e Minsk escolhe os alvos.