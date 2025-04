Trump pressiona Jordânia e Egito a acolherem mais refugiados para "limpar" Gaza

PUBLICIDADE

O presidente Donald Trump disse, no sábado, que gostaria de ver a Jordânia, o Egito e outras nações árabes aumentarem o número de refugiados palestinianos que aceitam na Faixa de Gaza - retirando população suficiente para "limpar" a área devastada pela guerra e criar um quadro "limpo" após o conflito.

Durante uma entrevista de 20 minutos com os jornalistas, a bordo do Air Force One, no sábado, Trump disse também que pôs fim à decisão do seu antecessor de enviar bombas de 2 mil libras (907 quilos) para Israel. Isso alivia a pressão que se destinava a reduzir as vítimas civis durante a guerra de Israel com o Hamas em Gaza, que agora foi interrompida por um cessar-fogo ainda "frágil".

"Libertámo-las hoje", disse Trump sobre as bombas. "Eles estavam à espera delas há muito tempo". Quando lhe perguntaram por que razão tinha levantado a proibição dessas bombas, Trump respondeu: "Porque eles compraram-nas".

Trump construiu a sua carreira política em torno de ser assumidamente pró-Israel. Sobre a sua visão do conflito em Gaza, Trump disse que teve um telefonema no início do dia com o rei Abdullah II da Jordânia e que também falaria no domingo com o presidente Abdel Fattah el-Sissi do Egito.

"Gostaria que o Egito levasse pessoas", disse Trump. "Estamos a falar provavelmente de um milhão e meio de pessoas, e nós limpamos aquilo tudo e dizemos: 'Sabem, acabou'."

Trump disse que elogiou a Jordânia por ter aceite com sucesso refugiados palestinianos e que disse ao rei: "Adoraria que aceitassem mais, porque estou a olhar para toda a Faixa de Gaza neste momento, e é uma confusão. É uma verdadeira confusão".

Uma deslocação tão drástica de pessoas contradiz a identidade palestiniana e a sua profunda ligação a Gaza. Ainda assim, Trump disse que a parte do mundo que engloba Gaza, "teve muitos, muitos conflitos" ao longo dos séculos. A reinstalação "pode ser temporária ou a longo prazo", afirmou.

"Algo tem de acontecer", disse Trump. "Mas neste momento é literalmente um local de demolição. Quase tudo foi demolido e as pessoas estão a morrer lá". Acrescentou: "por isso, prefiro envolver-me com algumas das nações árabes e construir habitações num local diferente, onde possam talvez viver em paz, para variar".

Palestinianos caminham sobre os escombros de casas destruídas, após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, na Cidade de Gaza, Faixa de Gaza. Abed Hajjar/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Não houve comentários imediatos do gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

No passado, Trump já apresentou pontos de vista sobre o futuro de Gaza. Após a sua tomada de posse, na segunda-feira, sugeriu que Gaza "tem de ser reconstruída de uma forma diferente".

O novo presidente acrescentou então: "Gaza é interessante. Tem uma localização fenomenal, junto ao mar. O melhor clima, tudo é bom. É como se pudessem ser feitas coisas bonitas com ela, mas é muito interessante".

A retoma da entrega de bombas de grandes dimensões é, entretanto, uma rutura com o então presidente Joe Biden, que suspendeu a entrega em maio como parte de um esforço para impedir Israel de lançar um ataque total à cidade de Rafah, no sul de Gaza. Um mês mais tarde, Israel assumiu o controlo da cidade, mas depois de a grande maioria do milhão de civis que viviam ou se abrigavam em Rafah ter fugido.

"Foram mortos civis em Gaza em consequência dessas bombas e de outras formas de ataque a centros populacionais", disse Biden à CNN em maio, quando exibiu as armas. "Deixei claro que se eles entrarem em Rafah ... Não estou a fornecer as armas que têm sido usadas historicamente para lidar com Rafah, para lidar com as cidades, que lidam com esse problema".

Na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, os fiéis rezam junto aos corpos dos palestinianos mortos nos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, no Hospital Al-Aqsa Abdel Kareem Hana/Copyright 2025, The AP. All rights reserved

Biden também reteve 1.700 bombas de 500 libras (227 quilos) que tinham sido enviadas no mesmo carregamento para Israel, mas semanas depois essas bombas foram entregues.

As declarações de Trump surgem num momento em que é celebrada a primeira fase de um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, que interrompeu os combates e permitiu a libertação de alguns reféns detidos pelo Hamas em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

PUBLICIDADE

As negociações sobre a segunda fase do acordo ainda não começaram. Estas iriam permitir a libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas e o fim dos combates.

O Governo israelita ameaçou retomar a guerra contra o Hamas - que lançou um ataque maciço contra Israel em 7 de outubro de 2023 - se os restantes reféns não forem libertados.