Caso Al-Masri: o que aconteceu e porque é que Meloni está a ser investigada

PUBLICIDADE

Na terça-feira, a primeira-ministra Giorgia Meloni (juntamente com o ministro da Justiça, Carlo Nordio, e o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, e o subsecretário Alfredo Mantovano) recebeu uma notificação de investigação da Procuradoria-Geral de Roma, alegando cumplicidade e desvio de fundos no âmbito do repatriamento do chefe da polícia judiciária de Tripoli, o líbio Najeem Osama al-Masri.

Os crimes de Al-Masri estavam há muito a ser investigados pelo Tribunal Penal Internacional, que emitiu então um mandado de captura.

O homem, acusado de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade,tinha sido detido pelos Digos a 20 de janeiro no seu hotel em Turim, onde se tinha deslocado para assistir ao jogo Juventus-Milão.

No dia seguinte, a Cpi pediu a sua extradição, mas Al-Masri foi repatriado pelo governo.

A decisão começou por suscitar controvérsia por parte da oposição, tendo o advogado Luigi Li Gotti iniciado uma ação judicial com uma queixa em que pedia aos juízes que investigassem a decisão de utilizar um avião do Estado para repatriar Al-Masri.

Ministro da Justiça Carlo Nordio discursa no Senado durante o relatório sobre a administração da justiça, Roma, 22 de janeiro de 2025 Roberto Monaldo/LaPresse

Como se desenrolou o caso Al-Masri

O chefe da polícia judiciária de Tripoli encontrava-se na Europa desde 6 de janeiro. Tinha aterrado em Roma para fazer uma escala em Londres. Depois, deslocou-se sem problemas entre França, Alemanha e Bélgica.

A 16 de janeiro, tinha sido mandado parar em Munique para um controlo de rotina e, no dia seguinte, a Interpol tinha enviado um alerta a seis Estados, antecipando à Itália que o homem atravessaria as suas fronteiras.

De facto, havia um quarto em Turim reservado em seu nome e um carro alugado na Alemanha para ser devolvido no aeroporto de Fiumicino.

A 18 de janeiro, tinha sido detido no Piemonte, mas mais tarde foi libertado por não haver qualquer alerta ativo contra ele.

Simultaneamente, a Cpi examinava, com carácter de urgência, o pedido de detenção contra ele, pendente desde 2 de outubro de 2024. Nessa altura, foi emitido o mandado de captura.

Na madrugada de 19 de janeiro, foi detido pelos Digos e passou duas noites na prisão de Vallette, em Turim.

A questão da autorização do Ministro Carlo Nordio

O seu dossier foi então transmitido a Roma, onde a Procuradoria-Geral da Corte d'Appello se dirigiu, a 20 de janeiro, ao ministro Nordio para validar a medida.

A detenção tinha sido efetuada para efeitos de extradição, enquanto que para um mandado de captura internacional seria necessária a autorização do ministro, mas este não tinha sido notificado. Por conseguinte, o tribunal não validou a detenção.

A 21 de janeiro, Al-Masri foi libertado e deportado como "sujeito perigoso" por decreto do ministro Piantedosi. Al-Masri descola de Roma e aterra na Líbia num avião militar e não num voo regular, como o utilizado para o repatriamento de migrantes em situação irregular.

Meloni responde com vídeo

Depois de receber o aviso de garantia, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, publicou um vídeo nas redes sociais em que comenta o caso.

PUBLICIDADE

"O procurador de Roma, Francesco Lo Voi, o mesmo do processo falhado de Matteo Salvini por rapto, acaba de me enviar uma notificação de garantia pelos crimes de cumplicidade e peculato".

"Os factos são conhecidos. O Tribunal Penal Internacional, após meses de reflexão, emitiu um mandado de captura internacional contra o chefe da polícia judiciária de Tripoli, Almasri. Curiosamente, o Tribunal fá-lo precisamente quando este indivíduo estava prestes a entrar em território italiano, depois de ter permanecido pacificamente em três outros Estados europeus durante doze dias", explicou a primeira-ministra.

Na quarta-feira, Meloni publicou uma nova mensagem no X. "O nosso compromisso de defender a Itália continuará, como sempre, com determinação e sem hesitação", escreveu.

"Quando a segurança da nação e o interesse dos italianos estão em jogo, não há lugar para recuos. Sempre em frente", afirmou a primeira-ministra italiana.

PUBLICIDADE

Tensões entre o governo e a justiça

A notificação de garantia entregue ao primeiro-ministro Meloni é apenas o último episódio das crescentes tensões entre o executivo e o judiciário, numa altura em que a maioria se prepara para reformar o sistema judicial italiano e introduzir a separação das carreiras.

Na quarta-feira, o Tribunal de Cassação deverá decidir se os documentos do processo Visibilia, que envolve a ministra do Turismo Daniela Santanchè, devem permanecer em Milão ou ser enviados para a procuradoria de Roma.

Santanchè é acusada, entre outros, de fraude agravada no Inps, no âmbito do fundo de despedimento no período Covid-19.

No âmbito da investigação, estão envolvidos 13 trabalhadores de duas empresas, que terão sido despedidos a zero horas sem o saberem. Se continuassem a trabalhar, segundo o Ministério Público, teriam causado um prejuízo de mais de 126.000 euros ao Inps.

PUBLICIDADE

Na quinta-feira, espera-se a decisão dos juízes do Tribunal de Recurso de Roma sobre a validação ou não da detenção dos 49 migrantes que chegaram na terça-feira de manhã ao ponto de acesso em Shengjin, na Albânia, a bordo do barco-patrulha Cassiopea.

Nas duas ocasiões anteriores (outubro e novembro), foram detetadas vulnerabilidades em alguns dos migrantes, que foram depois devolvidos a Itália, desencadeando a polémica do governo de Meloni.

O executivo considera que o aviso no caso Almasri é mais uma represália dos togati, que se opõem às iniciativas de reforma.