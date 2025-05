Kim inspeciona instalações nucleares e sublinha necessidade de reforçar "escudo nuclear do país"

PUBLICIDADE

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, inspecionou uma instalação de produção de material nuclear e apelou ao reforço da capacidade de combate atómico do país, noticiaram os meios de comunicação social estatais na quarta-feira.

Kim visitou a base de produção de material nuclear e o Instituto de Armas Nucleares, de acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

Durante a visita, Kim disse que a Coreia do Norte registou resultados "surpreendentes" na sua produção de material nuclear no ano passado e sublinhou a necessidade de ultrapassar o objetivo deste ano para reforçar "o escudo nuclear do país".

O líder norte-coreano foi ainda citado como tendo afirmado que o reforço da postura de contra-ação nuclear do país é "a nossa invariável tarefa nobre" para fazer face à intensificação dos desafios colocados pelas "forças hostis".

Embora os meios de comunicação social estatais não tenham dito onde se situam essas instalações, as fotografias da visita indicam que terá provavelmente visitado uma instalação de enriquecimento de urânio, à qual se deslocara já em setembro.

Essa visita foi a primeira vez que a Coreia do Norte revelou uma instalação de enriquecimento de urânio desde 2010, quando Pyongyang mostrou uma a académicos americanos de visita ao seu principal complexo nuclear de Yongbyon.

Durante a visita de setembro, Kim sublinhou a necessidade de aumentar ainda mais o número de centrifugadoras para construir "exponencialmente" mais armas nucleares.

Os analistas acreditam que a visita de Kim sugere uma expansão contínua do arsenal nuclear da Coreia do Norte e veem-na como uma estratégia para obter alívio das sanções e concessões políticas dos Estados Unidos.

Trump disse que está disposto a falar novamente com Kim para reavivar a diplomacia. Durante uma recente entrevista à Fox News, Trump chamou a Kim "um tipo inteligente" e "não um fanático religioso".

Durante o seu primeiro mandato, Trump reuniu-se com Kim três vezes após uma guerra de palavras entre os dois líderes. A diplomacia que se seguiu em 2018-2019, no entanto, desmoronou devido a disputas sobre as sanções económicas lideradas pelos americanos contra Pyongyang.

Nesta foto de arquivo de 30 de junho de 2019, o presidente Donald Trump reúne-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Panmunjom, na Zona Desmilitarizada, na Coreia do Sul Susan Walsh/AP

A Coreia do Norte ainda não respondeu diretamente à abertura de Trump, uma vez que continua a sua retórica beligerante contra Washington, juntamente com atividades de teste de armas.

Muitos especialistas dizem que Kim poderia eventualmente sentar-se para conversar com Trump e provavelmente pensaria que agora tem mais influência do que antes, devido ao seu arsenal nuclear alargado e ao aprofundamento dos laços militares com a Rússia.

No domingo, a Coreia do Norte disse ter testado um sistema de mísseis de cruzeiro - a sua terceira exibição de armas conhecida este ano - e prometeu uma resposta "mais dura" ao que chamou de escalada dos exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte considera os treinos militares dos EUA com a Coreia do Sul como ensaios de invasão, embora Washington e Seul tenham afirmado repetidamente que os treinos são defensivos.

Nos últimos anos, os Estados Unidos e a Coreia do Sul alargaram os seus exercícios militares em resposta ao avanço do programa nuclear da Coreia do Norte.

As armas nucleares podem ser construídas usando urânio altamente enriquecido ou plutónio, e a Coreia do Norte também tem uma instalação em Yongbyon para produzir plutónio para armas.

Em 2018, um alto funcionário sul-coreano disse ao parlamento que a Coreia do Norte tinha cerca de 60 armas nucleares, mas alguns especialistas dizem que o Norte provavelmente tem mais de 100.

As estimativas sobre o número de bombas nucleares que Pyongyang pode acrescentar todos os anos variam entre seis e 18.