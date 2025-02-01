Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Trump: “Ordenei ataques aéreos contra os terroristas do Isis" na Somália

Donald Trump ordena ataque a bases do ISIS na Somália
Donald Trump ordena ataque a bases do ISIS na Somália Direitos de autor  Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O presidente dos EUA anunciou que ordenou um ataque contra a célula do Isis na Somália. Um dos seus líderes terá morrido, segundo Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que deu luz verde a um ataque de precisão contra um dos líderes do Isis e de outros terroristas na Somália.

“Estes assassinos, que encontrámos escondidos em grutas, ameaçaram os Estados Unidos e os nossos aliados. Os ataques destruíram as cavernas onde vivem e mataram muitos terroristas sem, de forma alguma, ferir civis”, escreveu Trump nas redes sociais.

Em seguida, e como tem sido habitual, o chefe de Estado norte-americano acusou o antigo presidente Biden de não ter actuado rapidamente.

“As nossas forças armadas há anos que têm como alvo este membro do Isis, mas Biden e os seus amigos não agiram com a rapidez necessária para realizar o trabalho. Eu agi! A mensagem para o Isis e para todos os outros que querem atacar os americanos é: “Vamos encontrar-vos e vamos matar-vos!”, escreveu Trump.

De acordo com uma primeira informação veiculada pelos meios de comunicação social locais, cerca de seis ataques aéreos atingiram vários locais nas montanhas de Al-Miskaad, nomeadamente nas zonas de Qurac, Buqo, Wangable e Dhasaan.

A presença do Isis na Somália

O Estado Islâmico - Província da Somália é um grupo afiliado ao autodenominado Estado Islâmico que atua principalmente nas zonas montanhosas de Puntland.

Formado em 2015 a partir de uma cisão do grupo terrorista jihadista sunita Al-Shabaab, capturou brevemente o porto de Qandala em 2016.

Liderado pelo xeque Abdul Qadir Mumin, conta com cerca de 500 a 700 combatentes, incluindo um número crescente de estrangeiros, sobretudo etíopes.

O Isis é considerado uma ameaça séria pelo Al-Shabaab.

Partilhar Comentários

