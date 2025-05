PUBLICIDADE

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, partiu na manhã de domingo de Telavive para os Estados Unidos, onde se reunirá com o presidente norte-americano, Donald Trump, na terça-feira.

Netanyahu disse que os dois discutirão a "vitória sobre o Hamas", a luta contra o Irão e a expansão das relações diplomáticas com os países árabes.

A reunião marcará a primeira de Trump com um líder estrangeiro desde que retornou ao cargo para um segundo mandato, o que Netanyahu disse ser "testemunho da força da aliança israelo-americana".

Parece que o primeiro-ministro israelita está a tentar aprofundar os laços com os Estados Unidos depois de relações tensas durante a administração de Biden.

"Acredito que, trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos redesenhá-lo ainda mais e para melhor. Acredito que podemos reforçar a segurança, alargar o círculo da paz e alcançar uma era notável de paz através da força", disse o primeiro-ministro israelita.

A chegada de Netanyahu aos Estados Unidos ocorre apesar de enfrentar um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em novembro do ano passado.

Em novembro do ano passado, o principal tribunal de crimes de guerra do mundo emitiu um mandado de captura contra Netanyahu e o antigo ministro da defesa Yoav Gallant por terem cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O tribunal emitiu também um mandado de captura para o líder do Hamas, Mohammed Deif.

Os 27 Estados-Membros da União Europeia fazem parte do TPI e, por conseguinte, são obrigados a deter os suspeitos com mandado de captura se estes entrarem no seu território. Os EUA e Israel, no entanto, não fazem parte do tribunal.

No seu primeiro dia de mandato, Trump assinou uma série de ordens executivas, incluindo um projeto de lei que restabeleceria a possibilidade de sancionar o TPI. O projeto de lei foi, no entanto, bloqueado pelos democratas do Senado na terça-feira.

Na quinta-feira, o órgão de governo do TPI disse que "lamenta quaisquer tentativas de minar a independência, integridade e imparcialidade do tribunal".