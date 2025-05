Líder interino sírio mantém conversações com a Turquia sobre reconstrução da Síria

De Euronews com AP

PUBLICIDADE

O presidente interino da Síria esteve na capital turca na terça-feira para conversações sobre recuperação económica da Síria. Além disso, os dois líderes deverão discutir ainda a presença de forças lideradas pelos curdos no norte do país, que a Turquia considera uma ameaça à segurança.

Ahmad al-Sharaa, que foi nomeado presidente interino na semana passada, foi recebido em Ancara com uma cerimónia discreta, em comparação com outros chefes de Estado, que são normalmente recebidos com honras militares.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saudou al-Sharaa, com um pequeno grupo da guarda de honra à entrada do vasto complexo do palácio presidencial.

Al-Sharaa, que liderou os rebeldes que derrubaram o Presidente Bashar Assad em dezembro, está a fazer a sua segunda viagem internacional após a sua visita à Arábia Saudita.

A Turquia foi um forte apoio dos grupos que se opunham a Assad durante os 13 anos de guerra civil no país, sendo considerada um dos principais aliados da nova administração.

Segundo o gabinete de Erdogan, as conversações centraram-se nos passos a dar para a recuperação económica da Síria no caminho para a sua segurança e estabilidade.

A Turquia, que partilha uma fronteira de 910 quilómetros com a Síria, considera as milícias curdas sírias, que constituem a componente principal das Forças Democráticas Sírias (SDF), aliadas dos EUA e lideradas pelos curdos, uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, que foi proibido. O país está a exercer pressão para que o grupo se dissolva.

Os combatentes apoiados pela Turquia estão atualmente a lutar contra as SDF, numa tentativa de afastar as milícias curdas da fronteira turca.

Mazloum Abdi, o comandante das SDF, disse numa entrevista à The Associated Press no domingo que se encontrou recentemente com al-Sharaa em Damasco, acrescentando que os dois lados estão a negociar com a ajuda de mediadores para encontrar compromissos em relação ao futuro da Síria, incluindo o futuro dos curdos.

A Turquia acolheu o maior número de refugiados sírios após o início da guerra civil síria em 2011 - mais de 3,8 milhões no seu pico em 2022.