Explosão de carro armadilhado no norte da Síria mata 19 trabalhadores agrícolas

Pelo menos 19 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência da explosão de um carro armadilhado nos arredores de uma cidade no norte da Síria, de acordo com as forças de defesa civil locais.

O automóvel encontrava-se na periferia da cidade de Manjib - localizada a leste de Aleppo - quando detonou ao lado de um veículo que transportava trabalhadores agrícolas, matando 18 mulheres e um homem, informaram os trabalhadores do hospital que os recebeu, citado pela Associated Press.

Outras 15 mulheres ficaram feridas na explosão e algumas delas estão em estado crítico, de acordo com os socorristas.

Não houve qualquer reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

Foi a segunda explosão mortal de um carro armadilhado na zona em apenas três dias. No sábado, quatro civis foram mortos e nove outros ficaram feridos numa explosão no centro da cidade de Manjib, segundo a agência noticiosa estatal síria SANA.

Manbij continua a ser palco de combates, mesmo depois do derrube de Bashar al-Assad, em dezembro, momento em que as fações apoiadas pela Turquia, conhecidas como Exército Nacional Sírio (SNA), entraram em confronto com as Forças Democráticas Sírias (SDF), apoiadas pelos curdos e pelos EUA.

O SNA tinha tomado Manbij, até então controlado pelas SDF, em dezembro, no âmbito de um esforço de Ancara para garantir o território sírio perto da sua fronteira e criar uma zona-tampão.

Na semana passada, as fações sírias que se opuseram a al-Assad no contexto da referida rebelião nomearam o antigo líder rebelde Ahmed al-Sharaa como presidente interino do país.

Al-Sharaa, cuja organização Hayat Tahrir al-Sham (HTS) foi, em tempos, afiliada da Al-Qaeda, tem estado no comando do país desde que as forças da oposição invadiram Damasco, no princípio do dia 8 de dezembro, na sequência de uma ofensiva surpresa que durou menos de duas semanas.