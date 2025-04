PUBLICIDADE

Começou a corrida contra o tempo para evitar o desmembramento da Síria após a queda do regime autoritário e secularista do Partido Baath.

A União Europeia e os seus interlocutores regionais - a Turquia e as monarquias do Golfo - procuram medidas preventivas de estabilização para evitar a radicalização do novo regime e uma nova guerra civil.

"As decisões tomadas agora determinarão o futuro (da Síria) nos próximos anos", afirmou Geir Pedersen, enviado especial do secretário-geral da ONU para a Síria, esta quinta-feira: "Há grandes oportunidades e perigos reais pela frente, a Síria e a ONU devem atuar de forma adequada tendo em vista a próxima fase.

Os investimentos maciços em infraestruturas por parte da comunidade internacional podem ajudar a estabilizar a Síria após 14 anos de guerra civil.

O país mesopotâmico necessita urgentemente de infraestruturas como caminhos-de-ferro, aeroportos e estradas para manter a coesão e assegurar a distribuição de bens de primeira necessidade às pessoas e às empresas.

Segundo uma fonte da Comissão Europeia, "o importante nesta fase é distribuir a ajuda por todos os territórios da Síria da forma mais eficaz possível".

É também por isso que a Turquia tem um papel potencialmente decisivo na Síria, por razões geográficas, políticas e económicas óbvias.

Ao longo das últimas três décadas, as grandes empresas turcas de construção e infraestruturas provaram a sua eficácia na antiga zona soviética, nos Balcãs e no Levante, tornando-se instrumentos versáteis para as ambições de poder do presidente Recep Tayyip Erdoğan no que é, de facto, a "vizinhança próxima" da Turquia.

Avião da Qatar Airways aterra em Damasco, marcando o regresso dos voos comerciais à Síria Omar Sanadiki/AP

De acordo com as recentes declarações dos líderes institucionais da Turquia, da UE e dos países do Golfo, um território sírio com uma soberania clara que garanta a sua coesão faz inevitavelmente parte deste esquema.

Ancara demonstrou, nos últimos meses, que mantém um diálogo aprofundado e marcado por um grau não negligenciável de confiança mútua com a fação "pós-jihadista" HTS, que é a força dominante no atual governo de transição de Damasco.

A Síria ainda não está totalmente pacificada. São frequentes os tiroteios entre fações no norte e no leste do país e as incursões ocasionais das forças de defesa israelitas no sul, mesmo para além da zona do Golã.

A Turquia tem um duplo objetivo: a curto prazo, resolver a questão curda, eliminando de uma vez por todas a ameaça dos independentistas curdos do YPG e do PKK na sua fronteira sul e, a médio e longo prazo, aumentar a influência política em todo o Próximo Oriente, tornando-se o interlocutor necessário da UE na Mesopotâmia.

As infraestruturas rodoviárias são, por conseguinte, essenciais como catalisadores da integração regional e do comércio, dois elementos fundamentais das políticas de vizinhança da UE.

O ministro turco dos Transportes, Abdulbakir Uraloglu, anunciou há cerca de dez dias "um plano de ação (do governo turco) para a reconstrução de portos, aeroportos, caminhos-de-ferro e pontes" na Síria.

Segundo a agência noticiosa turca Anadolu, o responsável pelos transportes de Ancara anunciou a sua intenção de reabilitar troços da antiga linha férrea de 1750 quilómetros - construída entre 1900 e 1908 - que ligava Istambul a Medina.

O objetivo final seria chegar a Meca, de acordo com o antigo plano do sultão otomano Abdulhamid II.

Pessoas festejando a queda do regime de Assad seguram retrato do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan Emrah Gurel/AP

Mas, neste momento, é essencial chegar a Damasco", concluiu o ministro com uma dose de pragmatismo.

Luigi Narbone, atualmente professor na Universidade LUISS de Roma, antigo chefe da delegação da UE na Arábia Saudita e representante diplomático no Qatar e noutras monarquias do Golfo, explica por que razão a Síria é um elemento essencial dos interesses nacionais turcos nesta fase histórica:

"Devido à sua localização, entre o Golfo e o Mediterrâneo, a Síria pode servir a Turquia para concretizar as suas ambições geoeconómicas, colocando-a no centro de uma série de ligações entre a região do Golfo e o Mediterrâneo".

O envolvimento turco na Síria exigiria grandes investimentos e recursos financeiros de que a Turquia poderá não dispor devido à hiperinflação e à dívida pública que há anos minam a sua economia.

"A fragilidade económica é um dos limites à concretização das ambições regionais da Turquia. É importante que a Turquia garanta apoio económico e financeiro, especialmente do Qatar e de outros países do Golfo. Projectos como o caminho-de-ferro são talvez um pródromo de algo mais importante" para toda a região, diz Narbone.

As monarquias do Golfo também têm grandes projectos de desenvolvimento ferroviário. Projectos que despertaram o apetite das grandes indústrias europeias.

Na Arábia Saudita, a Saudi Railway Company apresentou um plano de investimento a 30 anos para construir uma vasta rede de transportes ferroviários com a mais recente tecnologia.

Peregrinos a caminho de Meca passam por comboio de alta velocidade em Medina, na Arábia Saudita Amr Nabil/AP

O Qatar, Omã e outros países com fundos soberanos ricos em petrodólares também decidiram apostar no desenvolvimento dos comboios.

Desde o século XIX, as redes ferroviárias têm sido tradicionalmente um motor da integração regional e, por vezes, uma causa de conflito.

Se o projeto turco na Síria se concretizar, dentro de alguns anos, a Península Arábica estará ligada por carris de alta velocidade - graças à plataforma territorial síria - ao Mediterrâneo, à Turquia e, por conseguinte, ao grande corredor rodoviário entre a Índia, o Médio Oriente e a Europa (IMEC), também conhecido por Estrada do Algodão. Um projeto apoiado pelos Estados Unidos e que concorre com a Rota da Seda chinesa.

Os novos corredores rodoviários baseiam-se numa combinação de infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e aéreas.

De facto, o governo turco anunciou que a reconstrução da Síria começará a partir do aeroporto de Damasco, onde aterrou o primeiro voo regular internacional de passageiros operado pela Qatar Airways, a 7 de janeiro.

Ashad al-Suleibi, presidente da Autoridade Síria para os Transportes Aéreos, afirmou: "Trabalhámos arduamente para reconstruir e reativar o aeroporto com a ajuda dos nossos irmãos do Qatar".

A comunidade internacional quer evitar os erros cometidos no Iraque há cerca de 20 anos.

"O relançamento da máquina administrativa é essencial para a reconstrução, é também crucial para assegurar uma coexistência pacífica e um processo de reconciliação e para evitar os erros de desmantelamento de um aparelho que é, pelo contrário, crucial numa fase de transição tão delicada".

O Qatar anunciou que está pronto a financiar aumentos salariais para os funcionários públicos sírios.