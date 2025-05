Passaram dois anos desde o grande terramoto na Turquia e 650 mil pessoas ainda vivem em contentores

PUBLICIDADE

Pelo menos 53.537 pessoas perderam a vida após os terramotos em Kahramanmaraş, na Turquia, que ocorreram em 6 de fevereiro de 2023.

De acordo com o relatório do Ministério do Ambiente, Urbanização e Alterações Climáticas da Turquia, um total de 717.614 edifícios foram danificados.

Com base nos últimos números da Direção de Comunicações para o segundo ano do terramoto, 651.958 pessoas vivem em contentores em janeiro de 2025.

Desde o primeiro dia do terramoto, cerca de 707 mil vítimas foram abrigadas em contentores. Os números revelam que o número de pessoas que vivem nestes espaços diminuiu apenas 7,78% nos últimos dois anos.

Com 204 centros de alojamento temporário, Hatay é a localidade com o maior número de contentores. Em janeiro de 2025, 218.379 pessoas continuavam a ter estas estruturas como casa.

Das 40.586 casas construídas pelo Estado turco em Hatay no âmbito dos esforços de reconstrução, apenas 13.233 foram entregues. No entanto, apenas 53% (6.994 famílias) das famílias que receberam as chaves começaram efetivamente a viver nos apartamentos.

Contentores noutras províncias

A seguir a Hatay, as províncias com o maior número de contentores são Malatya (75), Adıyaman (55), Kahramanmaraş (42), Gaziantep (11), Osmaniye (5) e Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ e Şanlıurfa (1).

Enquanto 112.726 pessoas vivem em 75 cidades com contentores em Malatya, são 118.204 as que estão nessas condições em 55 cidades de Adıyaman.

Em Kahramanmaraş, 107.896 habitantes vivem nestes abrigos, metade dos quais vivem em zonas urbanas e metade em localidades rurais.

Em Gaziantep, 49.618 pessoas vivem em 11 cidades com contentores, enquanto 10.141 pessoas estão nessas condições de alojamento em cinco cidades de Osmaniye.

Em Şanlıurfa, onde existe apenas uma cidade com contentores, 20.668 pessoas lutam para sobreviver num único local; 892 pessoas em Adana, 2947 pessoas em Kilis, 3753 pessoas em Diyarbakır e 6734 pessoas em Elazığ continuam a dormir nesses locais.

Taxa de entrega de casas por lote é de 30,75%

O processo de "habilitação", que teve início em 30 de maio de 2023 no âmbito da "mobilização habitacional" iniciada após o terramoto, foi concluído em 25 de dezembro de 2023.

Durante este período, foram recebidos mais de 845 mil pedidos de "habilitação" e, como resultado das avaliações, foram determinados os titulares de direitos para 445.344 casas a serem construídas em 11 províncias afetadas pelo terramoto.

Até 24 de janeiro de 2025, a construção de 201.431 casas em 11 províncias atingidas pelo terramoto foi concluída, mas apenas 30,75% delas, ou seja, 61.957 casas, foram entregues aos legítimos proprietários.

Entre as outras 10 províncias, Kahramanmaraş, o epicentro do terramoto, foi a que entregou o maior número de chaves a 14.378 beneficiários.

No entanto, só 56% começaram efetivamente a viver nas suas casas.

Por outro lado, os habitantes ainda não sabem quanto dinheiro vão pagar pelas casas distribuídas por sorteio.

Os titulares dos direitos das casas, cujos pagamentos serão efetuados durante um total de 20 anos, dois deles isentos de pagamento, começarão a pagar o valor a determinar após a conclusão de todas as casas.

"Fizemos um concurso em abril de 2023. Com isso, foi determinado um preço contratual. Os metros quadrados de construção também são certos. Damos uma diferença de preço de acordo com os dados TURKSTAT anunciados todos os meses durante a fase de construção. Após a receção final, os nossos custos reais serão determinados. Estas diferenças de preço serão adicionadas aos preços contratuais e será determinado um preço por metro quadrado. De acordo com o pagamento final do progresso, o custo juntamente com as diferenças de preço serão determinados nessa altura", declarou o engenheiro civil Polat Yerlikaya, que trabalhou no projeto Emlak Konut no âmbito da reconstrução.