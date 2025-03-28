Terramoto em Myanmar e Tailândia faz mais de 150 mortos e centenas de feridos

Um forte terramoto abalou Myanmar e a vizinha Tailândia esta sexta-feira. Pelo menos 144 pessoas morreram em Myanmar, onde fotografias e vídeos de duas cidades duramente afetadas mostram danos consideráveis. Na capital tailandesa, um arranha-céus em construção ruiu e há dezenas de trabalhadores desaparecidos. No total, morreram oito pessoas na Tailândia, de acordo com os mais recentes dados das autoridades.

O terramoto de magnitude 7,7, com epicentro perto de Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, ocorreu ao meio-dia, hora local, e foi seguido de uma forte réplica de magnitude 6,4.

A dimensão total das mortes, dos feridos e da destruição não foi imediatamente conhecida - em especial em Myanmar, um dos países mais pobres do mundo, mergulhado numa guerra civil e onde as informações são objeto de um controlo rigoroso.

O chefe da junta militar de Myanmar afirmou, num discurso transmitido pela televisão na sexta-feira à noite, que pelo menos 144 pessoas foram mortas e 730 outras ficaram feridas.

“Espera-se que o número de mortos e feridos aumente”, disse o general Min Aung Hlaing.

Fotografias da capital, Naypyidaw, mostram vários edifícios utilizados para alojar funcionários públicos destruídos pelo terramoto e equipas de salvamento a retirar vítimas dos escombros.

O governo de Myanmar afirmou que havia uma grande procura de sangue para transfusões nas zonas mais afetadas. As imagens das estradas de Mandalay, com fendas e fissuras, e das autoestradas danificadas, bem como do colapso de uma ponte e de uma barragem, suscitaram mais preocupações quanto à forma como as equipas de salvamento poderiam chegar a algumas zonas de um país que já atravessa uma crise humanitária generalizada.

Barragem rebentou em Mandalay

Em Mandalay, o terramoto terá derrubado vários edifícios, incluindo o mosteiro Ma Soe Yane, um dos maiores da cidade, e danificado o antigo palácio real. Entretanto, a Christian Aid revelou que os seus parceiros e colegas no terreno informaram que uma barragem rebentou na cidade, provocando a subida do nível das águas nas zonas baixas da região.

Um vídeo publicado na Internet mostrava monges de túnica na rua a filmar o mosteiro de vários andares antes de este cair subitamente no chão. Não foi possível apurar se alguém ficou ferido.

Na região de Sagaing, a sudoeste da cidade, caiu uma ponte com 90 anos e alguns troços da autoestrada que liga Mandalay à maior cidade de Myanmar, Yangon, também ficaram danificados.

Os militares tomaram o poder do governo eleito de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021 e estão agora envolvidos numa sangrenta guerra civil com milícias há muito estabelecidas e com milícias pró-democracia recentemente formadas.

As forças governamentais perderam o controlo de grande parte de Myanmar e o acesso a muitos locais é extremamente perigoso ou está fora do alcance dos grupos de ajuda humanitária. De acordo com as Nações Unidas, mais de três milhões de pessoas foram deslocadas devido aos combates e cerca de 20 milhões estão em situação de carência.

A Cruz Vermelha afirmou que a queda de linhas elétricas aumentou os desafios para as suas equipas que tentam chegar a várias zonas duramente atingidas.

O governo de Myanmar declarou o estado de emergência em seis regiões e estados, incluindo a capital Naypyitaw e Mandalay. Não ficou claro o significado da declaração, uma vez que todo o país está sob estado de emergência desde 2021.

Arranha-céus em construção colapsa em Banguecoque

Perto do popular mercado de Chatuchak, em Banguecoque, um edifício de 33 andares em construção, com uma grua no topo, desfez-se numa nuvem de poeira.

Pelo menos três pessoas morreram no desabamento do edifício e 90 estão desaparecidas, segundo o ministro da Defesa Phumtham Wechayachai. Phumtham Wechayachai não forneceu mais pormenores sobre os esforços de salvamento em curso, mas os socorristas disseram que sete pessoas tinham sido resgatadas da zona até à data.

Pelo menos três das vítimas mortais eram trabalhadores da construção civil que foram mortos pela queda de escombros ou detritos, disse aos jornalistas o socorrista Songwut Wangpon. O edifício estava a ser construído pela China Railway Construction Corporation para um organismo do governo tailandês.

Noutros locais, em Banguecoque, as pessoas retiradas dos edifícios foram aconselhadas a permanecer no exterior, caso houvesse mais réplicas.

O som das sirenes ecoou por toda a zona central da capital da Tailândia e os veículos de emergência encheram as ruas, deixando algumas das já congestionadas ruas da cidade bloqueadas. O sistema elevado de trânsito rápido e o metro foram encerrados.

Embora a área onde ocorreu o terramoto seja propensa a sismos, estes não são normalmente tão grandes e é raro que se façam sentir na capital tailandesa, que se situa num delta de um rio e apresenta um risco moderado de terramotos.