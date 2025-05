Países bálticos encerram rede elétrica da era soviética e estreitam laços com a UE

De Euronews com AP

PUBLICIDADE

Quase três décadas e meia depois de terem saído da União Soviética, os países bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia vão, este fim de semana, desligar a ficha e acabar com as ligações à rede elétrica dos vizinhos Rússia e Bielorrússia - e aproximar-se mais dos seus aliados da União Europeia.

O corte dos laços elétricos com a Rússia, rica em petróleo e gás, está imbuído de um significado geopolítico e simbólico.

Os trabalhos nesse sentido aceleraram depois de, há três anos, o presidente russo Vladimir Putin ter ordenado a invasão da Ucrânia pelas suas tropas, o que prejudicou as relações de Moscovo com a UE.

"Esta é a desconexão física do último elemento remanescente da nossa dependência do sistema energético russo e bielorrusso", disse o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda.

A líder da UE, Ursula von der Leyen, e outros dignitários são esperados para uma cerimónia no domingo, quando um relógio de nove metros de altura, especialmente construído para o efeito, no centro de Vilnius, fizer a contagem decrescente dos últimos segundos de ligação elétrica dos Estados Bálticos à Rússia.

Dezasseis linhas elétricas que ligavam os três Estados bálticos à Rússia e à Bielorrússia foram desmanteladas ao longo dos anos, à medida que era criada uma nova rede que os ligava ao resto da UE, incluindo cabos submarinos no Mar Báltico.

No sábado, todas as restantes linhas de transmissão que ligam os países bálticos à Rússia, à Bielorrússia e a Kaliningrado - um exclave russo encravado entre a Polónia e a Lituânia, membros da UE, e o mar - serão desligadas uma a uma.

Depois, durante 24 horas, o sistema elétrico do Báltico funcionará sozinho, no chamado "modo de operação insular".

No dia seguinte, o sistema elétrico deverá fundir-se com as redes da Europa continental e nórdica através de várias ligações com a Finlândia, a Suécia e a Polónia.

Os três países bálticos, que, no seu conjunto, têm uma fronteira de 1.633 quilómetros com a Rússia e a Bielorrússia, informaram oficialmente Moscovo e Minsk do plano para terminar as ligações em julho.

Apesar do aviso prévio, os países bálticos ainda estão atentos a uma possível reação dos seus antigos parceiros soviéticos.

Alguns países da região estão a tomar medidas de precaução. O canal público da Estónia, ERR, noticiou um aumento das vendas de geradores.