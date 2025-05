Scholz vs Merz: um empate com tendência para uma grande coligação?

De Euronews

PUBLICIDADE

Numa primeira sondagem na comunidade do canal público ARD, Olaf Scholz foi o vencedor do primeiro duelo televisivo antes das eleições para o Bundestag. Cerca de 56% dos inquiridos consideram Scholz o vencedor, 14% atribuem a vitória a Friedrich Merz e 28% não conseguiram identificar um vencedor.

Uma sondagem da ZDF também revelou uma ligeira vantagem para o atual Chanceler. Cerca de 37% consideraram Scholz como o vencedor do frente a frente, 34% acharam Merz mais convincente e 29% afirmaram que nenhum dos candidatos saiu do duelo como vencedor.

Segundo a ARD, Scholz foi mais agressivo, enquanto Merz foi "enfaticamente estadista". Os especialistas em linguagem corporal também deram a Scholz as melhores notas. O candidato mostrou uma maior variedade na sua linguagem corporal e, por isso, suscitou mais emoções diferentes.

"Viés a favor de Scholz" e "vibrações GroKo"

Na sua análise de segunda-feira de manhã, a Der Spiegel falou de "vibrações GroKo". De acordo com a análise, Friedrich Merz tinha deixado claro que havia diferenças com o SPD na questão da política de migração e que era possível chegar a um acordo sobre este ponto.

Durante o debate, Scholz prometeu continuar um "rumo duro" na política de asilo após as eleições. "Nunca houve leis mais duras do que as que eu fiz aprovar". De acordo com Scholz, o número de requerentes de asilo está a diminuir.

O FAZ tem uma opinião semelhante. Escreve sobre a "negociação de futuros parceiros" em vez de um duelo. Há suficientes sobreposições, "Merz já tem em vista o SPD como fornecedor da maioria".

O Süddeutsche Zeitung também vê o Chanceler como o vencedor por pouco e escreve que, apesar de alguns golpes venenosos em Merz, ele se mostrou relativamente simpático.

Os meios de comunicação social da Springer, BILD e WELT, veem a situação ao contrário. Scholz teria aparecido como um homem agressivo e vingativo, Merz, por outro lado, como um homem prudente. "A corrida parece ter terminado", afirma o BILD.

O líder do FDP, Christian Lindner, também deu a sua opinião, no X. Este foi o seu veredito: "Merz continua invulgarmente pálido no que toca à viragem económica e ambivalente em relação aos Verdes". É duro com o seu antigo parceiro de coligação: "Scholz parece dinâmico, mas desligado do que se passava no seu governo. Também não tem qualquer ideia sobre a economia. Moderação com um viés a favor de Scholz".

No entanto, muitos especialistas não veem um vencedor claro do duelo televisivo. Os Verdes já tinham criticado antecipadamente o evento como "ontem contra anteontem" e criticaram o facto de o candidato dos Verdes a chanceler, Robert Habeck, não ter estado presente no pódio.

Este primeiro debate televisivo centrou-se principalmente na política de migração e em questões económicas. A proteção do clima não foi discutida.

Provavelmente não se tratou de uma verdadeira troca de golpes. O programa noticioso Tagesschau ficou bastante desiludido com um "debate por vezes bastante aborrecido".

A campanha eleitoral está a entrar na fase final. Merz e a CDU/CSU têm uma grande vantagem nas sondagens, estando atualmente entre os 29 e os 34%, enquanto o SPD se encontra num distante terceiro lugar, atrás da AfD, com 15 a 18%.