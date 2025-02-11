ONU suspende ajuda humanitária no reduto Houthi do Iémen após detenções de funcionários

A ONU suspendeu as suas operações de ajuda na região de Saada, no Iémen, depois de mais oito dos seus funcionários terem sido detidos pelos rebeldes Houthi.

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Em comunicado, as Nações Unidas afirmaram que a decisão "extraordinária" de suspender todas as operações e programas no norte da província de Saada - um reduto Houthi no país devastado pela guerra - se deveu à falta de condições e garantias de segurança necessárias.

Nos últimos meses, os rebeldes detiveram dezenas de funcionários da ONU, bem como pessoas associadas a grupos de ajuda humanitária e à embaixada dos Estados Unidos em Sanaa, a capital do Iémen, que se encontrava aberta.

Antes das últimas detenções, que ocorreram no final do mês passado, os Houthis, alinhados com o Irão, tinham detido pelo menos 24 funcionários da ONU. Nenhum deles foi libertado até à data.

"Esta pausa tem por objetivo dar tempo às autoridades de facto e às Nações Unidas para que providenciem a libertação do pessoal da ONU detido arbitrariamente e garantam as condições necessárias para a prestação de apoio humanitário fundamental", declarou o porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq.

O Iémen atravessa uma das piores crises humanitárias do mundo, com pelo menos 19 milhões de pessoas a necessitar de assistência e proteção, segundo a ONU.

Haq não soube dizer quantas pessoas seriam afetadas pela pausa nas operações da ONU.

Sete agências da ONU operam em Saada, incluindo o Programa Alimentar Mundial, a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF, juntamente com várias organizações internacionais de ajuda.

Os Houthis não comentaram a decisão da ONU. Os rebeldes já mostraram em canais de televisão os funcionários da ONU detidos e referiram-se a eles como colaboradores de Israel e dos serviços secretos ocidentais.

No final do mês passado, a ONU suspendeu todas as viagens para as zonas controladas pelos Houthis depois de vários dos seus funcionários terem sido detidos pelos rebeldes.

A guerra no Iémen já matou mais de 150 mil pessoas, entre combatentes e civis.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, lutam contra o governo do Iémen, reconhecido mundialmente, que é apoiado por uma coligação liderada pela Arábia Saudita, desde 2014, quando saíram do seu reduto em Saada e assumiram o controlo de Sanaa e da maior parte do norte do país.

Em janeiro, os Houthis libertaram unilateralmente 153 detidos, como uma das várias aberturas para aliviar as tensões após o cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. A libertação de prisioneiros tem sido vista como um meio de iniciar conversações para pôr termo à guerra do Iémen.