Petroleiro atacado pelos rebeldes Houthi que ardia no Mar Vermelho foi salvo, diz empresa de segurança

Um petroleiro que ardeu durante semanas no Mar Vermelho, depois de ter sido atacado pelos rebeldes Houthi no Iémen e ameaçado com um enorme derrame de petróleo, foi salvo, segundo uma empresa de segurança.

O navio-tanque MV Sounion, que transportava um milhão de barris de petróleo bruto, foi um desastre na principal via navegável do Iémen, depois de ter sido atingido e posteriormente sabotado com explosivos pelos Houthis, no âmbito da sua campanha de solidariedade com o Hamas por causa da guerra em Gaza.

Foram necessários meses para que as equipas de salvamento rebocassem o Sounion, apagassem os incêndios e descarregassem o petróleo bruto remanescente.

Esta fotografia sem data, divulgada pela empresa de segurança privada Ambrey, mostra o petroleiro Sounion a arder no Mar Vermelho AP/AP

"Ao longo de três semanas difíceis, os incêndios foram extintos, os tanques de carga foram remendados e pressurizados com gás inerte e o navio foi declarado seguro", afirmou a empresa de segurança privada Ambrey, que ajudou a liderar a resposta, juntamente com uma força naval europeia e os salvadores.

"No início de outubro, foi rebocado para norte, para o Suez, para remoção da carga, que foi agora concluída com sucesso."

O Departamento de Estado dos EUA tinha avisado que um derrame do Sounion teria sido "quatro vezes maior do que o desastre do Exxon Valdez" em 1989 ao largo do Alasca.

Não houve comentários imediatos dos Houthis, que detêm a capital do Iémen, Sanaa, há mais de uma década e têm lutado contra uma coligação liderada pela Arábia Saudita que apoia o governo exilado do país.

Os Houthis atacaram inicialmente o navio-tanque de bandeira grega em 21 de agosto com fogo de armas ligeiras, projécteis e um drone.

Um contratorpedeiro francês que operava no âmbito da Operação Aspides da União Europeia resgatou a tripulação de 25 filipinos e russos, bem como quatro membros do pessoal de segurança privada, depois de terem abandonado o navio e de os ter levado para o vizinho Djibuti.

Mais tarde, os Houthis divulgaram imagens que mostram que colocaram explosivos a bordo do navio e os incendiaram num vídeo de propaganda, algo que os rebeldes já fizeram antes.

Os rebeldes atacaram cerca de 100 navios mercantes com mísseis e drones desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Apoderaram-se de um navio e afundaram dois na campanha que também matou quatro marinheiros.

Outros mísseis e drones foram interceptados por uma coligação liderada pelos EUA no Mar Vermelho ou não conseguiram atingir os seus alvos, que também incluíam navios militares ocidentais.

Os rebeldes afirmam que atacam navios ligados a Israel, aos EUA ou ao Reino Unido para forçar o fim da campanha de Israel contra o Hamas em Gaza.

É visível um grande incêndio na cidade portuária de Hodeida, no Iémen, após os ataques aéreos israelitas, 29 de setembro de 2024 AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma ligação com o conflito, incluindo alguns com destino ao Irão.

O ritmo dos ataques dos Houthi abrandou nas últimas semanas, sobretudo no que respeita aos navios no mar.

No entanto, continuaram a lançar drones e mísseis contra Israel.

Separadamente, na sexta-feira, as forças armadas israelitas disseram que voltaram a atacar o que chamaram de infra-estruturas militares Houthi no Iémen, incluindo a central eléctrica de Hizaz e os portos de Hodeidah e Ras Isa, na costa oeste.

Os meios de comunicação social controlados pelos Houthi referiram a morte de um trabalhador e seis feridos no porto de Ras Isa, um dia depois de os Houthis, apoiados pelo Irão, terem disparado drones contra Israel.