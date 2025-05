Ucrânia ataca refinaria de petróleo em Saratov, russos atingem rede elétrica ucraniana

De euronews

Uma refinaria de petróleo na região russa de Saratov foi atacada na noite de segunda-feira por drones ucranianos. No canal Astra, no Telegram, foram publicados vídeos dos residentes que mostram imagens do incêndio na refinaria, que presumivelmente faz parte da Rosneft, a empresa russa de petróleo e gás. Foram relatadas explosões nas imediações das instalações, que já tinham sido visadas por drones a 14 de janeiro.

O governador da região de Saratov disse que houve danos numa "empresa industrial" em Saratov após a queda de destroços de drones.

"As forças de defesa aérea eliminaram os UAV [veículos aéreos não tripulados]. Há danos numa empresa industrial em Saratov. Os serviços operacionais estão a trabalhar nos locais de possível queda de destroços. Não há vítimas segundo a avaliação preliminar", escreveu Roman Busargin.

Canais russos pró-regime no Telegram falam ainda de explosões na cidade russa de Engels, no oblast de Saratov. Segundo os locais, as explosões foram ouvidas sobre o aeródromo militar local. Não há confirmação oficial desta informação.

Engels situa-se na margem oposta do rio Volga em relação a Saratov e alberga uma base de aviação estratégica russa.

O Ministério da Defesa russo revelou entretanto que mais de 40 drones foram abatidos durante a noite, incluindo 18 sobre a região de Saratov e 14 sobre a região de Rostov, seis na região de Bryansk, dois na região de Volgogrado e um na região de Belgorod.

Já a Ucrânia impôs apagões de emergência na manhã de terça-feira devido aos bombardeamentos russos. O ministro da Energia, German Galushchenko, afirmou que as infraestruturas de gás ucranianas estavam sob ataque.

"Há um novo ataque ao sistema energético da Ucrânia. Durante a noite, o inimigo atacou as infraestruturas de gás. Esta manhã, o sector da energia continua sob a mira do inimigo. A fim de minimizar as possíveis consequências para o sistema energético, o operador do sistema de distribuição aplicou de forma urgentemente restrições de emergência na eletricidade", escreveu Galushchenko nas redes sociais.