Banco Europeu de Investimento anuncia mil milhões de euros para o desenvolvimento da Ucrânia

O braço da União Europeia responsável pela concessão de empréstimos anunciou na segunda-feira um novo apoio financeiro no valor de cerca de mil milhões de euros para a recuperação e o desenvolvimento da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymr Zelensky, e a presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Nadia Calviño, realizaram uma conferência conjunta em Kiev, na segunda-feira, após conversações sobre o apoio financeiro e de infraestruturas à Ucrânia.

"O nosso compromisso com a Ucrânia é inabalável e o Banco Europeu de Investimento é um dos principais, se não o principal, parceiro de investimento do país neste momento", afirmou Nadia Calviño.

Os acordos assinados durante a visita de Calviño mobilizarão cerca de mil milhões de euros em investimentos nos sectores público e privado, centrados em infraestruturas críticas, sistemas de energia, abastecimento de água e abrigos anti-bombas para escolas.

Além disso, cerca de 500 milhões de euros serão canalizados através dos principais bancos ucranianos para apoiar as pequenas e médias empresas, incluindo as que operam perto das linhas da frente.

Calviño confirmou que o BEI está a dar prioridade aos investimentos no ensino, nos cuidados de saúde e no abastecimento de água potável, estando em curso novas discussões para determinar a escala do financiamento necessário, em particular no sector da habitação.

Sublinhou que o objetivo do banco é ajudar os ucranianos deslocados a regressar à vida normal o mais rapidamente possível, em condições de paz justa e duradoura.

Zelenskyy salientou a importância destes projectos, em especial no sector humanitário, incluindo a educação e a habitação. Congratulou-se igualmente com a participação do banco nas infraestruturas de fronteiras, que se espera venham a produzir resultados positivos em breve.

Disse também que representantes da equipa do presidente dos EUA, Donald Trump, visitarão a Ucrânia esta semana, antes da Conferência de Segurança de Munique.

O conselheiro de segurança nacional de Trump disse no domingo que altos funcionários da administração se reunirão com funcionários europeus esta semana para chegar a um consenso sobre como conseguir acabar com a guerra na Ucrânia, quase três anos depois da invasão russa.

No dia anterior, o New York Post noticiou que Trump tinha falado ao telefone com o líder russo Vladimir Putin para discutir os passos de uma solução negociada.

Falando aos jornalistas a bordo do Air Force One enquanto voava para a Super Bowl em Nova Orleães, Trump recusou-se a discutir a sua alegada conversa telefónica com Putin.

Questionado sobre o que sabia sobre a conversa de Trump com Putin, Zelenskyy disse que era importante não "viver de rumores e apenas de algum tipo de mensagens que estão nos media".