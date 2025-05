PUBLICIDADE

Num discurso proferido na manhã de sábado, o chanceler alemão Olaf Scholz defendeu a sua posição contra a extrema-direita e afirmou que a Alemanha não aceitará pessoas que "intervêm na nossa democracia", um dia depois de o vice-presidente dos EUA, JD Vance, se ter encontrado com o líder da AfD e ter criticado os líderes europeus.

Na Conferência de Segurança de Munique, Vance criticou a abordagem dos governos europeus à democracia e disse temer que a liberdade de expressão no continente esteja a "recuar".

Vance afirmou que muitos americanos vêem na Europa "interesses entrincheirados que se escondem atrás de palavras feias da era soviética, como desinformação e desinformação, que simplesmente não gostam da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente ou, Deus nos livre, votar de forma diferente ou, pior ainda, ganhar uma eleição".

Vance disse não estar tão preocupado com a Rússia ou a China em termos de segurança da Europa, mas sim com uma "ameaça vinda de dentro - um recuo da Europa em relação a alguns dos seus valores mais fundamentais, valores partilhados com os Estados Unidos da América".

À margem do evento, Vance encontrou-se com Alice Weidel, co-líder do partido de extrema-direita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), nove dias antes das eleições alemãs.

Numa atitude de longa data para evitar a extrema-direita num país marcado pelo nazismo, os principais partidos alemães afirmam que não trabalharão com o AfD.

Scholz reafirmou que "nunca mais" é um mandato histórico que a Alemanha deve e quer defender - nunca mais o fascismo, o racismo ou a guerra de agressão. Scholz criticou duramente o AfD, referindo que alguns membros do partido se referiram aos crimes nazis como uma mera "merda de pássaro" na história. Scholz deixou claro que o princípio do "nunca mais" é incompatível com o apoio ou alinhamento com o AfD.

A Alemanha é uma democracia muito forte e, enquanto democracia forte, somos absolutamente claros quanto ao facto de a extrema-direita dever estar fora do controlo político e dos processos de tomada de decisão política e de não haver qualquer cooperação com eles", afirmou Scholz.

"Rejeitamos qualquer ideia de cooperação entre partidos, outros partidos e os partidos de extrema-direita".

Aludindo às regras na Alemanha que restringem o discurso de ódio, Scholz disse que "a liberdade de expressão na Europa significa que não se está a atacar os outros de formas que são contra a legislação e as leis que temos no nosso país".

O vai-e-vem entre Scholz e Vance ocorreu no momento em que os líderes europeus tentam compreender a nova linha dura de Washington em questões como a democracia e o futuro da Ucrânia, à medida que a administração Trump continua a alterar as convenções transatlânticas em vigor desde o pós-Segunda Guerra Mundial.

Sobre a Ucrânia, Scholz reiterou um objetivo comum: preservar a independência da Ucrânia. Scholz sublinhou que nada deve ser decidido sobre a Ucrânia sem o envolvimento da Ucrânia e defendeu as conversações em curso que incluem atualmente a Ucrânia e a Rússia.

O compromisso de apoiar a Ucrânia "durante o tempo que for necessário" não termina com o fim dos combates, acrescentou. Scholz também deixou claro que a Ucrânia deve ser apoiada de forma a evitar futuras agressões e sublinhou que a Ucrânia não pode ficar sozinha e requer apoio contínuo da UE e dos EUA, observando que os EUA e a Alemanha continuam a ser os seus maiores apoiantes.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, manteve uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin, esta semana, na qual afirmou que os dois líderes se reuniriam em breve para negociar um acordo de paz sobre a Ucrânia. Mais tarde, Trump garantiu ao Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que também ele teria um lugar à mesa.

Na sexta-feira, o líder ucraniano disse que o seu país quer garantias de segurança antes de qualquer negociação com a Rússia. Pouco antes de se encontrar com Vance em Munique, Zelenskyy disse que só aceitará reunir-se pessoalmente com Putin depois de um plano comum ser negociado com Trump.