PUBLICIDADE

As autoridades turcas detiveram 282 pessoas nos últimos cinco dias no âmbito de uma operação de grande envergadura contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que está proibido, anunciou esta terça-feira o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

As rusgas a nível nacional tiveram lugar em 51 províncias, sendo os suspeitos acusados de financiar o PKK, recrutar membros, disseminar propaganda e participar em manifestações de rua violentas, disse Yerlikaya no X.

O PKK, que há décadas se insurge no país mediterrânico, é considerado uma organização terrorista pela Turquia e pelos seus aliados ocidentais.

A ação desta semana decorreu no contexto dos esforços em curso para relançar as conversações de paz entre Ancara e o grupo curdo, que deverão incluir um eventual apelo ao desarmamento por parte do líder do grupo, Abdullah Öcalan, que se encontra detido.

Durante as rusgas, a polícia confiscou duas espingardas de assalto AK-47 e outras armas, disse o ministro.

Related Forças curdas lutam contra rebeldes apoiados pela Turquia no norte da Síria

Recentemente, a administração do presidente Recep Tayyip Erdoğan intensificou os esforços contra os alegados grupos ligados ao PKK nos últimos meses, detendo representantes políticos, entre outros.

Alguns presidentes de câmara curdos eleitos foram destituídos do cargo por alegadas ligações ao PKK e substituídos por responsáveis nomeados pelo governo.

A última destituição ocorreu no sábado, quando as autoridades destituíram o presidente do município de Van, no leste da Turquia, substituindo-o por um governador nomeado pelo Estado.