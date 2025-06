Trump diz que acordo de paz na Ucrânia é "agora ou nunca"

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as conversações para pôr fim à invasão russa da Ucrânia estão "muito avançadas" e avisou que há apenas uma pequena janela para mediar um acordo entre Moscovo e Kiev e encerrar os combates.

Trump fez estas declarações na quinta-feira, quando recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que visitou Washington para pedir a Trump que continue a apoiar a Ucrânia, numa altura em que as tensões aumentaram depois de Trump e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, terem trocado acusações na semana passada.

O 47º presidente dos EUA também expressou confiança de que o presidente russo, Vladimir Putin, não vai pressionar para retomar a guerra se não for possível alcançar uma trégua. "Acho que ele vai manter a sua palavra", disse Trump sobre Putin.

"Conheço-o há muito tempo, tivemos de passar juntos pela farsa russa", acrescentou Trump, referindo-se à investigação do FBI e do Departamento de Justiça que examinou se a sua campanha presidencial de 2016 se coordenou ilegalmente com o Kremlin para influenciar o resultado das eleições.

A viagem de Starmer ocorre poucos dias depois da visita do presidente francês Emmanuel Macron a Washington para se encontrar com Trump e discutir a guerra na Ucrânia. Reflete também a preocupação crescente sentida por grande parte da Europa de que a ânsia excessiva de Trump em mediar um acordo de paz na Ucrânia indica uma vontade de ceder demasiado a Putin.

Keir Starmer com Donald Trump em Washington Ben Curtis/AP

"Para iniciar o processo de pôr fim a esta espiral de morte, tive chamadas históricas consecutivas com o Presidente Putin", disse Trump numa conferência de imprensa conjunta com Starmer após a reunião.

Trump referiu ainda que a sua equipa tem estado em contacto com Zelenskyy e com o Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, em várias ocasiões. "Estamos a trabalhar arduamente para pôr fim a esta guerra", disse Trump.

"Penso que fizemos muitos progressos e que está a avançar muito rapidamente, e quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui e que têm estado a trabalhar nisso, e informar-vos-emos do que acontecer."

Trump lançou então uma "bomba", afirmando que a guerra na Ucrânia ou terminará "muito em breve", ou não terminará de todo. O presidente dos EUA sublinhou que o âmbito em que um acordo pode ser mediado é muito estreito.

Kiev ainda não comentou o comentário de Trump, que surge apenas um dia antes de se encontrar com Zelenskyy na Casa Branca para discutir os esforços de paz em curso, bem como o acordo sobre minerais entre Washington e Kiev.

Donald Trump com Keir Starmer em Washington Carl Court/Getty Images

Starmer também comentou os esforços de paz em curso defendidos por Washington e expressou o seu desejo de trabalhar em conjunto com os Estados Unidos para "conseguir um bom acordo".

Starmer elogiou Trump por ter criado uma "oportunidade tremenda" para alcançar um acordo de paz histórico, acrescentando que um acordo, nas circunstâncias corretas, seria celebrado na Ucrânia e em todo o mundo.

O primeiro-ministro britânico acrescentou que existe uma urgência em chegar a um acordo correto. Starmer sublinhou que um acordo que recompensa o agressor - a Rússia - cria um precedente perigoso.

"Há um slogan famoso no Reino Unido, após a Segunda Guerra Mundial, que diz que temos de ganhar a paz. E é isso que temos de fazer agora, porque não pode ser uma paz que recompense o agressor".

"Isso encoraja regimes como o Irão. Concordamos que a história deve estar do lado do pacificador, não do invasor. Portanto, os riscos não podiam ser maiores", acrescentou Starmer.

Starmer também reiterou a Trump o papel fundamental que Washington desempenha na preservação da paz mundial. O primeiro-ministro britânico sublinhou que, embora não haja confusão na Europa quanto ao facto de os EUA não estarem envolvidos no terreno em qualquer capacidade de manutenção da paz, continuam a desempenhar um papel importante para garantir a manutenção da paz.

Keir Starmer com Donald Trump em Washington Carl Court/Getty Images

O primeiro-ministro britânico referiu que a presença de tropas de manutenção da paz europeias é um passo para garantir a segurança da Ucrânia, mas sublinhou que o plano "só pode funcionar com um apoio dos EUA", afirmando que Washington deve apoiar as forças no terreno através de informações aéreas, vigilância e cobertura de resposta rápida em caso de violação da trégua.

A aproximação de Trump à Rússia tem perturbado os aliados de longa data de Washington na Europa. Desde o seu regresso à Casa Branca, o presidente norte-americano tem repetidamente atacado os aliados do outro lado do Atlântico, ameaçando retirar os Estados Unidos da NATO, impor tarifas à UE e até excluir a Europa das negociações de paz.

Os países europeus viram-se em desvantagem com o segundo mandato de Trump, que parece determinado a reformular drasticamente a política externa dos EUA de acordo com a sua visão do mundo "America First", que tem isolado cada vez mais os EUA na cena mundial.

O momento pode estar a mudar para melhor, uma vez que Trump referiu que ele e Starmer tiveram conversações "tremendamente produtivas" e que estão a trabalhar em acordos que aproximariam os EUA e o Reino Unido.

Starmer convidou também Trump, em nome do Rei Carlos III, a prosseguir o diálogo entre as duas nações e a Europa, convite que Trump aceitou.

A visita, que Starmer saudou como "histórica e sem precedentes", seria o segundo convite para uma visita de Estado ao Reino Unido. Trump já recebeu essa honra durante o primeiro mandato como presidente.