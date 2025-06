PUBLICIDADE

O presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma carta ao líder supremo do Irão, Ali Khamenei, procurando um novo acordo nuclear com Teerão para conter o seu programa nuclear que avança rapidamente.

Trump quer chegar a um novo acordo com Teerão para substituir o acordo do qual tinha retirado os Estados Unidos durante o seu primeiro mandato.

Numa entrevista aos meios de comunicação dos EUA, Trump sublinhou que prefere uma abordagem pacífica, e chegar a um acordo diplomático sem ter de recorrer à força. Também deu a entender que espera resultados “muito em breve”.

“Espero que possamos ter um acordo de paz, não estou a falar por força ou fraqueza. Só estou a dizer que prefiro ver um acordo de paz do que o outro. Mas, o outro, resolverá o problema”, afirmou Trump.

O presidente Donald Trump fala durante a Cimeira de Criptografia da Casa Branca em Washington, sexta-feira, 7 de março de 2025 AP/AP

Tanto os EUA como Israel alertaram que nunca deixarão o Irão adquirir uma arma nuclear, o que leva a temores de um confronto militar, já que Teerão enriquece urânio a níveis próximos de armas, algo feito apenas por nações com armas nucleares.

Trump diz que escreveu uma carta a Teerão dizendo ao Líder Supremo que espera que eles vão negociar. Trump acrescentou ainda que entregou explicitamente uma ameaça escrita de que, se não se envolverem em conversações, a ameaça de uma intervenção militar está muito em cima da mesa.

“Espero que venham a negociar, porque se tivermos de entrar militarmente, vai ser uma coisa terrível”, observou Trump.

As Nações Unidas saudaram a divulgação de Trump ao Irão. “Por uma questão de princípio, reafirmamos que a diplomacia continua a ser a melhor maneira de assegurar a natureza pacífica do programa nuclear do Irão”, afirmou Stephane Dujarric, porta-voz da ONU, em comunicado.

“Congratulamo-nos com todos os esforços diplomáticos para esse objetivo”, acrescentou o comunicado.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, fala numa sessão aberta do parlamento, domingo, 18 de agosto de 2024 Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Irão afirma não ter recebido comunicação de Washington

O Irão nega ter recebido uma carta do presidente dos EUA mas reafirmou a sua posição sublinhando que não se envolverá em qualquer tipo de negociação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, rejeitou a perspectiva, salientando que enquanto Washington mantiver as suas pesadas sanções a Teerão, não poderão ter lugar negociações ou cooperação nucleares.

“Não entraremos em nenhuma negociação direta com os EUA enquanto eles continuarem a sua política de pressão máxima e as suas ameaças”, afirmou o FM iraniano.

A administração Trump voltou a impor sanções contra o Irão — incluindo ao setor petrolífero do país — como parte da sua política de pressão máxima destinada a paralisar a economia iraniana e forçar o governo à submissão diplomática.

ARQUIVO - Instalação nuclear iraniana de Natanz, 17 de abril de 2021 Islamic Republic of Iran Broadcasting/AP

Num discurso em agosto, o líder supremo Khamenei abriu a porta às conversações com os EUA, dizendo que não há “mal nenhum em envolver-se com o inimigo”. No entanto, mais recentemente, voltou atrás afirmando que as negociações com Washington “não são inteligentes, sábias ou honrosas”, depois de Trump ter lançado a perspetiva de negociações nucleares.

Também não está claro se Khamenei aceitaria ou não uma carta de Trump. Em 2019, o aiatolá recusou aceitar uma carta enviada por Trump durante o seu primeiro mandato, enviada através do falecido primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Khamenei declarou naquela altura que não considera Trump pessoalmente “digno de trocar qualquer mensagem com” nem nunca lhe responderá.