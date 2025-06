PUBLICIDADE

Uma secção local do partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, causou polémica ao oferecer moedores de carne às mães de soldados mortos no sábado, data simbólica que assinalou o Dia Internacional da Mulher.

Nas redes sociais, uma secção do partido Rússia Unida na região de Murmansk, no norte do país, publicou fotografias de funcionários sorridentes ao lado de mães enlutadas que seguravam flores e moedores de carne embalados.

A campanha "Flores para as mães dos heróis" foi lançada pela secção feminina do partido Rússia Unida como demonstração de apoio às mães dos soldados mortos.

No entanto, os moedores de carne oferecidos pela secção setentrional de Murmansk do mesmo partido não foram bem aceites, com os utilizadores das redes sociais a considerarem o aparelho um símbolo da guerra de atrito de Moscovo na Ucrânia.

O termo "moedor de carne" tem sido frequentemente utilizado para descrever as táticas militares da Rússia, referindo-se à estratégia de Moscovo de enviar vagas incessantes de soldados para a frente de batalha para desgastar as forças ucranianas e expor as suas localizações.

Foi utilizada para descrever o assalto à cidade ucraniana de Bakhmut em 2023.

A secção local da Rússia Unida respondeu às críticas na Internet publicando um vídeo de uma mãe que afirma ter pedido um moedor de carne.

"A máquina de moer carne não estava incluída no conjunto normal, mas a mulher pediu-a e, claro, não podíamos recusá-la", lê-se numa declaração de Maxim Chengaev, presidente da câmara de Polyarnye Zori, uma cidade situada na região norte de Murmansk, na legenda do vídeo.

"Com grande respeito e compreensão, acompanhamos individualmente e damos todo o apoio a todas as famílias dos participantes (na guerra)", acrescentou Chengaev.

Não há dados exatos sobre o número de soldados russos mortos desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022.

Em dezembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que 198 000 soldados russos tinham sido mortos em quase três anos de combates, enquanto Moscovo emitiu o seu último relatório oficial de perdas militares em setembro de 2022, citando menos de 6 000 mortes.

Na Rússia, o Dia Internacional da Mulher coincide com o Golpe de fevereiro de 1917 - um acontecimento-chave que conduziu à Revolução de outubro - quando as mulheres russas saíram à rua para fazer campanha pelos seus direitos e pela paz, a 23 de fevereiro.

No calendário gregoriano, o dia 23 de fevereiro é equivalente ao dia 8 de março no calendário juliano, que a Rússia ainda utilizava na altura.