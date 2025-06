Síria termina operação militar contra lealistas de Assad após dias de combates

PUBLICIDADE

O novo governo provisório da Síria anunciou na segunda-feira o fim de uma operação militar de vários dias contra os combatentes leais ao presidente deposto Bashar al-Assad, marcando os piores combates desde o fim da guerra civil que dura há anos, em dezembro.

O anúncio foi feito apesar de o Observatório Sírio para os Direitos Humanos ter informado que homens armados associados ao ministério da Defesa estão a conduzir violentos confrontos na zona rural costeira de Baniyas.

O surto inicial de violência seguiu-se a um ataque surpresa de homens armados da comunidade alauíta a uma patrulha da polícia perto da cidade portuária de Latakia, dando início a combates generalizados em toda a região costeira da Síria na quinta-feira entre grupos associados ao governo e leais a Assad, nos quais, segundo grupos de monitorização, centenas de civis foram mortos.

O novo governo sírio em Damasco tem tido dificuldade em exercer autoridade em todo o país e em chegar a acordos políticos com outras comunidades, como os curdos do nordeste e os drusos do sul.

"Para os remanescentes do regime derrotado e para os seus oficiais em fuga, a nossa mensagem é clara e explícita", disse o porta-voz do ministério da Defesa, coronel Hassan Abdel-Ghani.

"Se regressarem, nós também regressaremos e encontrarão diante de vós homens que não sabem recuar e que não terão piedade daqueles cujas mãos estão manchadas com o sangue dos inocentes", acrescentou.

Abdel-Ghani afirmou que as forças de segurança continuarão a procurar células adormecidas e antigos fiéis do regime ue possam estar envolvidos na insurreição.

Apesar de a operação militar lançada pelo governo para fazer recuar os partidários de Assad ter sido capaz de a conter, surgiram imagens que mostram aparentes ataques de retaliação das forças de segurança sírias contra a minoria alauíta que vive principalmente no oeste da Síria.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, 1.130 pessoas foram mortas nos confrontos, incluindo 830 civis. No entanto, estes números não foram verificados de forma independente.

O presidente interino, Ahmad Al-Sharaa, classificou os ataques contra os civis alauítas e os maus tratos infligidos aos prisioneiros como incidentes isolados, prometendo responsabilizar os culpados. Anunciou igualmente a criação de um comité para investigar os acontecimentos.

O novo governo, liderado pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de Al-Sharaa, derrubou Bashar al-Assad em dezembro, pondo fim a mais de meio século de regime ditatorial da sua família.

A Comissão Europeia declarou-se preocupada com as notícias provenientes da Síria, condenando os assassínios.

"Estamos todos alarmados com a situação e os desenvolvimentos na Síria, que começaram com ataques que levaram à morte de civis inocentes. Estes relatos são horrendos", afirmou um porta-voz da Comissão Europeia.

"Vimos que as autoridades interinas reagiram rapidamente e exigimos que os responsáveis sejam levados à justiça".

Nos EUA, o secretário de Estado, Marco Rubio, exortou as autoridades sírias a "responsabilizar os autores destes massacres", numa declaração feita no domingo.

"Os EUA estão ao lado das minorias religiosas e étnicas da Síria, incluindo as comunidades cristã, drusa, alauíta e curda", acrescentou Rubio.