Trump quer duplicar para 50% os direitos aduaneiros previstos sobre o aço e o alumínio canadianos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira a sua intenção de duplicar as tarifas previstas sobre o aço e o alumínio canadianos de 25% para 50%.

Numa publicação na sua plataforma de comunicação social Truth Social, o Presidente afirmou que as tarifas entrarão em vigor na quarta-feira, considerando a decisão uma resposta aos aumentos de preços que o governo da província de Ontário aplicou à eletricidade vendida aos Estados Unidos.

"Dei instruções ao meu Secretário do Comércio para acrescentar uma tarifa ADICIONAL de 25%, para 50%, sobre todo o AÇO e ALUMÍNIO QUE ENTRAM NOS ESTADOS UNIDOS VINDO DO CANADÁ, UMA DAS NAÇÕES QUE MAIS TARIFAM EM TODO O MUNDO", escreveu.

Depois de uma brutal queda do mercado bolsista na segunda-feira e de mais nervosismo na terça-feira, Trump enfrenta uma pressão crescente para mostrar que tem um plano legítimo para fazer crescer a economia em vez de a empurrar para uma recessão.

Novos apelos para que o Canadá seja o "51º Estado"

O Presidente dos EUA afirmou que as suas tarifas separadas de 25% têm a ver com o contrabando de fentanil e expressou objeções ao fato de o Canadá aplicar impostos elevados sobre as importações de produtos lácteos que penalizam os agricultores americanos. Mas também apelou novamente para que o Canadá se torne parte dos Estados Unidos como seu "51º Estado", dizendo que "isso faria com que todas as tarifas, e tudo o mais, desaparecessem totalmente".

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, depois de responder a Trump aumentando os preços da eletricidade, disse na terça-feira na MSNBC que o povo americano e os seus líderes empresariais precisavam de se manifestar contra o "caos" causado pelo lançamento de uma guerra comercial por Trump.

"Se entrarmos numa recessão, ela será provocada por uma pessoa. É a chamada recessão do Presidente Trump", disse Ford. "Não deveria ser assim. Devíamos estar a crescer, ambos os países".

Trump condenou o uso da eletricidade "como moeda de troca e ameaça", dizendo em uma postagem separada nas redes sociais na terça-feira que o Canadá "pagará um preço financeiro por isso tão grande que será lido nos livros de história por muitos anos!"

O Ontário fornece eletricidade ao Minnesota, Nova Iorque e Michigan e Trump comprometeu-se a declarar uma emergência nacional nesses Estados.

O México também foi alvo de tarifas de 25% devido à insatisfação do presidente com o tráfico de drogas e a imigração ilegal, embora tenha suspendido os impostos sobre as importações que estão em conformidade com o pacto comercial USMCA de 2020 por um mês.

Questionada sobre se o México temia enfrentar as mesmas tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio que o Canadá, a Presidente Claudia Sheinbaum, disse: "Não, estamos a respeitar".

Riscos de recessão em alta

O banco de investimento Goldman Sachs reviu em baixa as suas previsões de crescimento para este ano, passando de 2,2% para 1,7%. Aumentou modestamente a probabilidade de recessão para 20% "porque a Casa Branca tem a opção de recuar nas mudanças políticas se os riscos de recessão começarem a parecer mais sérios".

Trump tentou assegurar ao público que as suas tarifas iriam causar alguma "transição" na economia, com os impostos a estimularem mais empresas a iniciarem o processo de deslocalização de fábricas para os Estados Unidos, que durou anos, para evitar as tarifas. Mas ele deu o alarme em uma entrevista transmitida no domingo, na qual não descartou uma possível recessão.

"Não gosto de prever coisas desse género", disse Trump na Fox News. "Há um período de transição, porque o que estamos a fazer é muito grande. Estamos a trazer a riqueza de volta à América. Isso é uma coisa importante. E há sempre períodos de - leva um pouco de tempo. Demora um pouco de tempo. Mas eu não - eu acho que deve ser ótimo para nós. Quero dizer, acho que deve ser ótimo".

A promessa de grandes coisas pela frente não eliminou a ansiedade, com o índice de ações S&P 500 caindo 2,7% na segunda-feira em uma inconfundível "queda de Trump" que apagou os ganhos de mercado que saudaram sua vitória em novembro de 2024. O índice S&P 500 caiu cerca de 1% nas negociações de terça-feira à tarde.