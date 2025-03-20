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Quais são os objetivos de Netanyahu ao retomar a guerra contra Gaza?

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assiste ao seu julgamento por acusações de corrupção no Tribunal Distrital de Telavive, Israel, quarta-feira, 12 de março de 2025.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assiste ao seu julgamento por acusações de corrupção no Tribunal Distrital de Telavive, Israel, quarta-feira, 12 de março de 2025. Direitos de autor  Yair Sagi/Pool Photo via AP
Direitos de autor Yair Sagi/Pool Photo via AP
De Ekbal Zein & يورونيوز
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Os acontecimentos políticos e militares na região deram à escalada israelita um contexto diferente do dia a seguir ao ataque do Hamas. Isto levanta várias questões: em que medida as circunstâncias da guerra de Israel em Gaza diferem das anteriores? Quais são os objetivos de Netanyahu para a região?

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou o recomeço da guerra em Gaza e a retirada do acordo de cessar-fogo, invocando várias razões para a sua decisão, nomeadamente a intensificação da pressão militar sobre o Hamas, que, segundo ele, rejeitou a proposta do enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, para a segunda fase das negociações, e a prossecução dos objectivos de guerra de libertar todos os reféns. Esta escalada era simultaneamente esperada e surpreendente.

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Os acontecimentos políticos e militares na região deram à escalada israelita um contexto diferente do de 8 de outubro de 2023, um dia depois de o Hamas ter lançado o ataque às inundações de Al-Aqsa. Este facto suscita várias questões fundamentais: em que medida as circunstâncias da guerra de Israel em Gaza diferem do que eram antes? Quais são os objetivos de Netanyahu com a guerra? Onde irá parar a região?

O que é que está diferente agora?

A 8 de outubro, Israel declarou que a guerra em Gaza era uma resposta ao ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023, e estabeleceu objetivos elevados que incluíam eliminar o movimento militar e politicamente e livrar-se do que descreveu como "as armas do mal e os representantes do Irão", começando pelo Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iémen, o regime de Bashar al-Assad na Síria e o próprio Teerão. O Estado hebreu declarou que a guerra iria mudar a "face do Médio Oriente". Ao longo dos 15 meses de guerra, a região assistiu a uma série de acontecimentos geopolíticos acelerados que alteraram o equilíbrio de poderes e deram um contexto diferente ao conflito, nomeadamente:

  • O estado de espírito da comunidade internacional mudou parcialmente depois de mais de 48 000 palestinianos terem sido mortos na guerra e depois de o Tribunal Penal Internacional ter decidido prender o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo ministro da Defesa Yoav Galant em novembro de 2024 por acusações relacionadas com crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza e na Cisjordânia.
  • O declínio da força e da coordenação entre os movimentos armados das chamadas "Frentes de Apoio a Gaza" ou do "Eixo da Resistência" no seu conjunto, liderado pela República Islâmica do Irão, devido ao declínio do poder militar do Hezbollah, à queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, principal linha de abastecimento de armas, ao endurecimento das sanções dos EUA contra Teerão, à designação por Washington dos Houthis como "organizações terroristas estrangeiras", ao aumento da pressão económica sobre o Iémen e aos ataques do Pentágono contra as suas posições.
  • A tomada de posse de Donald Trump na presidência dos EUA para um segundo mandato e o seu reflexo na posição da extrema-direita em Israel, com o aumento do apoio a Netanyahu nos seus planos para deslocar a população de Gaza, assumir o controlo total da Cisjordânia e até retomar a guerra na Faixa de Gaza.
Um palestiniano cozinha no telhado da sua casa destruída pelo ataque aéreo e terrestre do exército israelita em Jabalia, na Faixa de Gaza, na segunda-feira, 17 de março
Um palestiniano cozinha no telhado da sua casa destruída pelo ataque aéreo e terrestre do exército israelita em Jabalia, na Faixa de Gaza, na segunda-feira, 17 de março Jehad Alshrafi/ AP
  • A mudança na estrutura de comando do exército israelita e a substituição de antigos oficiais por figuras mais próximas de Netanyahu, na sequência da demissão do ministro da Defesa Yoav Galant, do chefe do Estado-Maior Hertzi Halevi, do chefe do Shin Bet Ronen Bar e de outros comandantes.
  • O regresso da maioria dos reféns (192 reféns até agora) dos 251 israelitas detidos pelo Hamas, o que torna o discurso oficial neste contexto menos tenso, embora haja oposição das famílias dos reféns ao recomeço da guerra.
  • O aperto do cerco humanitário a Gaza, após o encerramento das passagens, o impedimento da entrada de camiões de socorro e a proibição do trabalho da UNRWA no país. Isto faz com que seja dispendioso para o Hamas avançar para uma escalada semelhante.

Quais são os objetivos de Netanyahu ao retomar a guerra contra Gaza?

Netanyahu afirma que a guerra atual é o resultado da recusa repetida do Hamas em libertar os reféns e de todas as propostas feitas pelo enviado dos EUA Steve Witkoff e pelos mediadores do Qatar e do Egito. No entanto, muitos observadores acreditam que a guerra tem objetivos não declarados:

  • A evasão do governo israelita às suas obrigações no acordo de cessar-fogo que assinou com o Hamas, nomeadamente a retirada do eixo de Filadélfia.
  • A tentativa de Netanyahu de prolongar a sua vida política, fazendo regressar Itamar Ben-Gvir e a sua fação de extrema-direita Otzma Yehudit ao governo, aprovando o orçamento e estabilizando a coligação.
  • A evasão de Netanyahu às audiências dos processos de corrupção de que é acusado, que tem usado como desculpa o facto de estar ocupado com questões internas e externas e de liderar guerras em "sete frentes" para pressionar o poder judicial a adiá-las.

Distrair a atenção dos meios de comunicação social dos novos protestos contra o governo israelita devido ao seu despedimento do chefe do Shin Bet, Ronen Bar, e à destituição da conselheira judicial Gali Baharav-Miara, após grandes divergências com ela.

Manifestantes seguram fotografias de reféns israelitas detidos na Faixa de Gaza em Telavive, Israel, quinta-feira, 6 de março de 2025.
Manifestantes seguram fotografias de reféns israelitas detidos na Faixa de Gaza em Telavive, Israel, quinta-feira, 6 de março de 2025. Oded Balilty/AP

O futuro da escalada

  • Avançar para uma solução diplomática: a

    pesar de condenar a retirada de Israel do acordo e de apelar a todas as fações palestinianas para que se oponham à escalada em curso na Cisjordânia e em Gaza, a posição do Hamas permanece ambígua, uma vez que o grupo negou as afirmações de Netanyahu de que teria rejeitado a proposta de Witkoff. O Hamas ainda não retomou as suas operações militares em Gaza, o que sugere que está a considerar a opção de uma escalada, especialmente à luz do contexto diferente da guerra atual, e pode recorrer à mediação do Qatar ou do Egito para salvar as negociações.

Neste contexto, o jornal hebraico Haaretz noticiou que a vaga de ataques em Gaza, que matou mais de 430 palestinianos e feriu mais de 500 outros, se destinava a pressionar o Hamas a mostrar-se brando nas negociações.

O jornal cita fontes militares e de segurança israelitas que afirmam que o Estado hebreu pode ser forçado, a qualquer momento, a interromper os combates em Gaza para chegar a um acordo com o Hamas. A pressão exercida pelas famílias dos reféns para que a guerra cesse pode tornar esta opção mais provável. Neste contexto, podem colocar-se várias questões: Como é que Netanyahu vai conciliar a satisfação da extrema-direita com as exigências das famílias dos prisioneiros detidos?

  • Rumo a um confronto militar: a posição do Hamas pode sugerir uma atitude de esperar para ver, mas não significa que a fação armada esteja a excluir completamente a opção militar, ou que não esteja a preparar-se para ela há algum tempo. Anteriormente, o Wall Street Journal citou fontes privadas que afirmaram que o movimento começou a tomar uma série de medidas em antecipação de um regresso à batalha, incluindo a nomeação de novos comandantes nas Brigadas Qassam, a ala militar do Hamas, a reparação da rede de túneis subterrâneos e a formação de novos combatentes para lutar na guerrilha contra Israel. Por outro lado, o movimento está consciente de que as suas condições militares são diferentes: as "frentes de apoio" pararam, com exceção dos Houthis, e a população de Gaza está sujeita a enormes pressões económicas e humanitárias. Por outro lado, a aquiescência do Hamas a todas as condições de Israel, sem demonstrar capacidade militar para o enfrentar, pode significar o fim do controlo político do Hamas sobre Gaza e a imposição de um controlo rigoroso sobre a sua linha de abastecimento de armas, se perder o corredor de Filadélfia, o que não seria fácil.
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