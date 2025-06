Israel diz ter intercetado míssil lançado do Iémen

PUBLICIDADE

O exército israelita interceptou um míssil de longo alcance lançado do Iémen sobre Jerusalém, o que provocou sirenes de ataque aéreo e explosões sobre a cidade.

As autoridades locais disseram acreditar que o míssil era proveniente dos rebeldes Houthi no Iémen, de onde foram disparados alguns mísseis de longo alcance nos últimos dias, após o recomeço da guerra em Gaza pelas forças israelitas.

Não houve qualquer reivindicação imediata de responsabilidade por parte dos Houthis.

O ataque frustrado ocorreu no dia em que a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, visitou Israel e se reuniu com o primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, na Cisjordânia, na segunda-feira.

Kallas, que se reuniu com responsáveis israelitas e palestinianos, transmitiu a mensagem da UE, dizendo que o bloco "se opõe fortemente ao recomeço da guerra", que está "a causar uma perda de vidas terrível e inaceitável em Gaza".

"As minhas mensagens durante a minha visita aqui são muito claras. O Hamas tem de libertar todos os reféns. Israel tem de restabelecer totalmente a ajuda humanitária a Gaza e as negociações têm de ser retomadas", afirmou Kallas numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro palestiniano na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.

"Não podemos ficar calados perante as graves violações do direito internacional e dos direitos do povo palestiniano", declarou Mohammad Mustafa, o primeiro-ministro palestiniano.

O primeiro-ministro palestiniano Mohammad Mustafa, à direita, e a chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas. Nasser Nasser/AP

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 50.000 palestinianos foram mortos na guerra entre Israel e o Hamas: só na semana passada, após o recomeço das hostilidades por Israel, com uma vaga surpresa de ataques aéreos, morreram centenas de pessoas.

Israel acusa o Hamas de se recusar a libertar os restantes reféns após a conclusão da primeira fase do acordo de cessar-fogo.

O cessar-fogo de janeiro pôs fim a mais de um ano de combates desencadeados pelo ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023, no qual os militantes assassinaram cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e capturaram outras 251.

A maioria dos reféns foi libertada nos primeiros meses após a guerra de Gaza, enquanto cerca de 2.000 detidos palestinianos foram trocados por 25 reféns israelitas e pelos corpos de outros oito no acordo de tréguas de janeiro.

Centenas de milhares de habitantes de Gaza foram autorizados a regressar a casa pelas forças israelitas.

As partes deveriam ter iniciado negociações no início de fevereiro sobre a fase seguinte do cessar-fogo. No entanto, essas conversações, que exigiam que o Hamas libertasse os restantes 59 reféns em troca de mais prisioneiros palestinianos, de um cessar-fogo permanente e da partida de Israel, nunca começaram.

Pensa-se que 35 desses reféns estão mortos.