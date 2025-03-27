PUBLICIDADE

Depois de ter posto fim a um cessar-fogo de dois meses, que permitiu a libertação de dezenas de reféns israelitas de Gaza em troca de cerca de 1800 prisioneiros palestinianos, Israel está agora a planear uma nova operação terrestre mais significativa em Gaza, que poderá envolver a ocupação de grandes porções da Faixa.

Quase um ano e meio depois de o Hamas ter lançado o seu ataque de 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 israelitas e desencadeou a guerra em curso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parece estar mais determinado e com mais poderes do que nunca para atingir os objectivos declarados de desmantelamento das capacidades governativas e militares do Hamas e de eliminação de qualquer ameaça futura de Gaza.

Mas cada vez mais se questiona, inclusive na sociedade israelita, se isso ajudará a trazer de volta os reféns ainda detidos pelo Hamas ou se colocará as suas vidas ainda mais em perigo, causando ao mesmo tempo mais devastação e mais mortes na Faixa de Gaza.

Ron Segev, um sobrevivente do ataque do Hamas ao festival de música Nova, diz que a libertação dos reféns é o seu único objetivo.

"Não avançaremos enquanto não regressarem todos a casa. Não sei quais são os objectivos do governo, mas para o povo, esse é o principal objetivo. O único objetivo", disse Segev à Euronews.

Uma fotografia mostra o refém israelita Romi Gonen no local do festival de música Nova, no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza, no domingo, 19 de janeiro de 2025. AP Photo/Ohad Zwigenberg

A filha de Thomas Hand passou 50 dias em cativeiro no Hamas antes de ser libertada durante um breve cessar-fogo em novembro de 2023. Não acredita que a diplomacia possa ajudar a libertar os reféns.

"A única razão pela qual conseguimos a primeira fase (do cessar-fogo) foi por meio de ação militar, onde (o Hamas) sentiu que seria exterminado", disse Hand.

Na terça-feira, centenas de palestinianos em Gaza protestaram para apelar ao fim da guerra, instando o Hamas a fazer concessões.

"Ainda bem que eles estão a tentar tomar uma posição. Estavam a fazê-lo com a cara descoberta, o que é uma coisa muito arriscada", disse Hand à Euronews.

Os civis que "arriscam as suas vidas" para combater o Hamas trazem esperança, acrescentou. No entanto, Hand continua cético quanto à possibilidade de fazer frente ao grupo militante.

"São civis, digamos assim, que vão contra uma organização terrorista armada, seriam esmagados. Não têm qualquer hipótese, não", afirmou.

"Talvez no futuro, se as Nações Unidas, o exército egípcio e o exército israelita entrarem como um exército internacional, possam apoiá-los e talvez possamos livrar-nos do Hamas dessa forma".

Palestinianos cantam slogans durante um protesto contra a guerra e contra o Hamas, numa rara demonstração de raiva pública contra o grupo militante, em Beit Lahiya AP Photo/Jehad Alshrafi

No início deste mês, Israel suspendeu a entrega de alimentos, combustível, medicamentos e ajuda humanitária aos cerca de 2 milhões de palestinianos de Gaza.

Israel prometeu intensificar a guerra até que o Hamas devolva os 59 reféns que ainda mantém em seu poder, dos quais se acredita que 24 estejam vivos neste momento. Israel exige também que o grupo abandone o poder, se desarme e envie os seus líderes para o exílio.

O Hamas afirmou que só libertará os restantes prisioneiros em troca de prisioneiros palestinianos, de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada israelita de Gaza.

Há vários dias que os israelitas saem à rua para protestar contra o facto de o governo não ter conseguido chegar a um acordo para libertar os reféns detidos em Gaza e contra as recentes medidas de despedimento de altos funcionários judiciais e de segurança, que muitos consideram como novas medidas que ameaçam o equilíbrio de poder em Israel.