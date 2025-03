Deputada britânica causa polémica por pedir reembolso de despesas de renda do animal de estimação

A deputada trabalhista Taiwo Owatemi não violou as regras parlamentares, mas o governo disse que agora quer que elas sejam revistas.

PUBLICIDADE

Uma deputada do Partido Trabalhista, no poder no Reino Unido, provocou polémica depois de ter pedido 1.076 euros (900 libras) de despesas para “renda do animal de estimação”.

Taiwo Owatemi, membro do parlamento pelo círculo eleitoral de Coventry North West, teve de pagar a sobretaxa para que o seu cockapoo, de nome Bella, pudesse ficar com ela no seu apartamento em Londres.

Embora a deputada não tenha infringido nenhuma regra no que respeita à sobretaxa para animais de companhia, o seu próprio partido afirmou que as diretrizes deveriam ser alteradas.

O ministro da Segurança, Dan Jarvis, disse à emissora LBC que Owatemi não fez nada de errado, mas afirmou que não teria apresentado o mesmo pedido de reembolso de despesas.

“Penso que não é correto que as regras permitam que qualquer membro do parlamento o faça”, afirmou Jarvis.

“O Governo vai intervir junto da IPSA, a Autoridade Independente para as Normas Parlamentares, para lhes pedir que analisem cuidadosamente os pormenores desta regra específica”, acrescentou.

Os políticos britânicos que representam um círculo eleitoral fora de Londres podem alugar uma propriedade na capital, para poderem frequentar a Câmara dos Comuns durante a semana.

A IPSA, o organismo independente que supervisiona as despesas dos políticos, disse à Euronews que era comum os senhorios cobrarem sobretaxas de renda, acrescentando que tinha dado a Owatemi “conselhos errados” sobre a forma como deveria descrever o custo que causou a reação negativa.

“Pedimos desculpa diretamente à deputada e lamentamos qualquer confusão”, disse a IPSA à Euronews, referindo-se a Owatemi.

O organismo afirmou ainda estar “empenhado em apoiar um parlamento em que as pessoas que não dispõem de meios financeiros privados para financiar o trabalho a partir de dois locais não sejam impedidas de se tornarem deputados”.

A controvérsia sobre o pedido de reembolso da “renda do animal de estimação” surgiu poucos dias depois de o governo britânico ter anunciado cortes drásticos no sistema de segurança social.

Os políticos britânicos deverão receber um salário anual de 112 284 euros (93 904 libras) após um recente aumento salarial.